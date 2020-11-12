足球／國小世界盃報名起跑 每校限報男、女各一隊

由教育部主辦、迷你足球協會承辦的第二屆「109年度國小世界盃」報名起跑，即日起至28日下午4點截止，報名對象為國小4至6年級學生，且設籍於該學校之在校學生，全國公、私立國小均得以單一學校組隊報名參加，每校限報名男、女生各1隊，每隊報名至少8位、最多18人；男生隊得男女混隊，女生隊則不得男女混隊，球員不得跨隊報名。

去年報名參賽球隊享有每隊5萬元經費補助，總計有431支隊伍報名參賽，今年報名均採取網際網路方式報名，報名參賽球隊依舊可獲得5萬元以上的組訓經費補助，視參賽隊伍多寡且完整參賽球隊，最高將有10萬元經費補助。

迷你足球協會秘書長張武業表示，此賽事以「教育」為出發點，仿照世界足球盛事「世界盃」模式，期盼全台加上離島共22縣市能踴躍參加，去年男女組冠軍都在中部地區，期許今年其他縣市也有機會爭取金盃並讓所有教育階段的學生都能接觸足球，希望藉此培養屬於台灣的校園足球文化。