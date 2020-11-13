火箭不送走衛少很難更好 但是衛少恐怕哪都去不了

聯合新聞網 / 特約記者李亦伸
保羅幫不了哈登奪冠，衛斯特布魯克更是沒有辦法，所以衛少跟上季的保羅一樣很不快樂。只是主導者雙星實驗的總管莫雷都走了，火箭下一步怎麼走讓人好奇。 歐新社資料照片
保羅幫不了哈登奪冠，衛斯特布魯克更是沒有辦法，所以衛少跟上季的保羅一樣很不快樂。只是主導者雙星實驗的總管莫雷都走了，火箭下一步怎麼走讓人好奇。 歐新社資料照片

美國媒體最新爆料，火箭後衛衛斯特布魯克要求被交易，他同時為火箭提出一分下家參考名單，包括公鹿、湖人、快艇、老鷹。加入火箭一年，衛斯特布魯克並不快樂，儘管他在哈登光芒下還是打出27.2分、7.9籃板、7助攻超人數據，但火箭並沒有因為衛斯特布魯克加入更加強大，季後賽火箭也沒有打出競爭力。

2019-20季後賽，火箭在西區季後賽第二輪對湖人系列賽，一勝後四連敗被淘汰，衛斯特布魯克+哈登「雙MVP」組合第一季合體失敗收場。

從現實面和薪資空間看，公鹿、湖人、快艇三隊都沒有能力吞下衛斯特布魯克剩下三年1.31億美元合約，加上衛斯特布魯克不可能要求買斷，因此成功交易機率微乎其微。如果爆料屬實，老鷹也是衛斯特布魯克中意下家之一，那麼衛斯特布魯克基本上很難被交易，因為老鷹未來在後衛楊恩身上，啟動交易拿下衛斯特布魯克跟楊恩爭球權、主控和戰術角色毫無意義。

老鷹後衛楊恩跟年輕的隊友們目前都是很好的油漆工人，刷數據正刷得開心，而且戰績很難再退步，實在沒有必要再請專業刷手來指導。 歐新社資料照片
老鷹後衛楊恩跟年輕的隊友們目前都是很好的油漆工人，刷數據正刷得開心，而且戰績很難再退步，實在沒有必要再請專業刷手來指導。 歐新社資料照片

從帶隊能力和凝聚團隊、成就隊友戰力，更重要是爭冠實力看，32歲衛斯特布魯克還有三年1.31億美元合約，跟35歲保羅還剩兩年8500萬美元，你會挑誰？

衛斯特布魯克和保羅誰更有利於爭冠和團隊運作，更擅長成就隊友凝聚團隊戰力，答案非常簡單，公鹿、快艇、湖人、76人等爭冠級別球隊需要的是保羅，不是衛斯特布魯克。

保羅擅打關鍵球，能為隊友創造空間，在半場攻防組織中更犀利、高效。上季保羅就是聯盟第四節先生和關鍵先生，數據、得分、關鍵球把握性都是聯盟第一，交易市場普遍看好保羅的價值和比賽統治力。

保羅(中)在雷霆取代衛斯特布魯克後，球隊戰績立刻大翻身，隊友們受到他的幫助後大幅成長，領袖氣質展現無遺，從當初在火箭時的燙手山竽變成如今的搶手貨。 歐新社資料照片
保羅(中)在雷霆取代衛斯特布魯克後，球隊戰績立刻大翻身，隊友們受到他的幫助後大幅成長，領袖氣質展現無遺，從當初在火箭時的燙手山竽變成如今的搶手貨。 歐新社資料照片

衛斯特布魯克擁有驚人爆發力和個人數據輸出，但他對團隊、成就隊友、組織凝聚隊友作用有限，雷霆11年生涯和火箭一年測試已經證明衛斯特布魯克是超人，能打出MVP數據，但他很難幫助團隊取得成功，提升戰力。

火箭今年更換總管，改變建隊思路，撤換總教練，調整戰術、打法和比賽風格，但以哈登+衛斯特布魯克做為球隊核心，基本上不會改變。如果火箭不拆解哈登+衛斯特布魯克「雙MVP」組合，沒能添加一名更有作用長人，平衡內外線攻防戰力，最重要是提升禁區牽制力，火箭想要突破現況殺出西區，難度更高。

不管衛斯特布魯克主動要求火箭交易是真是假，都是火箭徹底改變、重組、完成升級最好時機，火箭想要提升競爭力和爭冠實力，最直接戰略就是交易衛斯特布魯克，利用這筆交易充實板凳、內線和角色球員，同時解放薪資空間和豪華稅壓力才是上上之策。

2019年夏天前火箭總管莫雷推動保羅換衛斯特布魯克交易，火箭為送走保羅，得到衛斯特布魯克，不但另外付出兩個未來首輪籤給雷霆，還有兩個互換首輪籤，現在看起來非常可怕。火箭透支未來，薪資衝頂，更慘的是實驗並沒有成功，火箭戰力不升反降，季後賽直接被湖人撂倒，解套困難。

火箭雙星實驗失敗，哈登(右)與衛少(左)都了解儘早拆夥可能是較好的選擇，但火箭要為這一課付出慘痛的代價。 歐新社資料照片
火箭雙星實驗失敗，哈登(右)與衛少(左)都了解儘早拆夥可能是較好的選擇，但火箭要為這一課付出慘痛的代價。 歐新社資料照片

從保羅主導的火箭，讓哈登不開心，到哈登主導的火箭，讓衛斯特布魯克不開心，火箭顯然沒能找到真正球隊核心和帶隊領袖，未來火箭可能繼續以哈登做為未來2-3年帶隊領袖，哈登需要證明自己除了得分之外的帶隊和領導能力。過去五年，戰力和表現最好的火箭就是保羅帶隊這兩年，距離西冠最近的也是保羅帶隊2017-18年賽季。哈登並不想當火箭老二，他對保羅主導節奏、強勢領導和帶隊方式並不滿意，這也是莫雷2019年夏天決定交易保羅主因。

衛斯特布魯克在交易市場上當然有行情，但對爭冠球隊吸引力確實不高，公鹿、快艇、76人一旦真的接手衛斯特布魯克，很可能又是一場災難。湖人不會考慮接手衛斯特布魯克，湖人「最肖想」的還是鵜鶘後衛哈勒戴或雷霆後衛保羅，另外就是湖人薪資動彈不得，保羅如果不要求雷霆買斷，湖人也無法拿下保羅。

以哈登為建隊核心和領袖的火箭，很難衝出西區，如果火箭不覺悟，所有交易都只是向下沈淪的開始。

火箭 衛斯特布魯克 哈登 保羅

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