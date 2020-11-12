努力重返浪尖之上 湯普森復出後還剩多少功力？

在去年總冠軍賽左膝受到重傷的勇士湯普森（Klay Thompson），經過一年多的復健，有望在下個月正式加入新球季的季前訓練營。近幾個月來陸續揭露的消息，都對湯普森的復原狀況抱持著正向的態度和期待，並且將他的復出，視為勇士王朝能否一舉復辟的關鍵指標。儘管各界充滿期待，做為浪花兄弟之一的湯普森能否重返浪尖之上，依舊存疑。

湯普森自己也知道，受了前十字韌帶（ACL）撕裂這樣的傷，要想再回到高強度競爭的球場，他得更有耐心才行。急著復出沒有必要，上一季隨著柯瑞（Stephen Curry）季初就受傷，和後來的疫情停賽，勇士直接跳空跌停的戰績，讓湯普森更沒有需要為了拯救那一季而勉強出賽。但更值得關注的問題是，即使球隊完全依照湯普森的時間軸制定復出計畫，今年已滿30歲的湯普森還剩下幾成功力？

先看湯普森最近一季的數據：平均21.5分、3.8籃板、2.4助攻，加上4成67命中率，和同樣破四成的三分命中率，無疑是聯盟的頂尖射手。而看他的五年線，平均21.5分、3.6籃板及2.4助攻，幾乎和最近一季完全相同。即使拉長去看湯普森的生涯線，場均19.5分，3.5籃板，2.3助攻的數據依舊和前兩者相去不遠，這表示他是一名極為穩定的球星，在籃板和助攻輸出上始終維持同等表現，而在2015年助隊登頂以來，湯普森的單季場均得分就不再低於20分的水準。

原本可以預期湯普森在滿30歲之前，進入2019-20球季時的趨勢是能夠繼續維持穩定的輸出走勢，然而因傷未能出賽，這一年的空白，是有可能就此成為他生涯發展的轉捩點。

湯普森在受傷之前的幾個球季表現很穩定，命中率一直是三分球4成、兩分球5成、罰球8成以上的成績，籃板與助攻也是維持在同樣的水準。 歐新社資料照片

回到2019年總冠軍賽第六戰，湯普森在受傷離場之前，在32分鐘內就攻下30分。若是他持續健康在陣，暴龍那場不見得能以四分差取勝，勇士也還有可能一舉扳平局勢，逼出第七戰，那一年的冠軍誰屬還很難說。

然而，現實已經不能改變。勇士和湯普森只能拋掉各種關於過去的假如，然後重新再爬起來。只是隊上最重要的射手組合可能不只缺一角，在浪花兄弟接連受傷長期缺陣之後，已經變成了難兄難弟。在受傷之前，兩人是聯盟數一數二的射手，新季同場復出，就怕兩人水準一起跌落。比較年輕的湯普森若是依舊超越不了柯瑞，可能不是因為柯瑞太強，而是因為湯普森再也無法回到過去的水準。

復健的過程，就像溺水時的掙扎一樣，會讓球員感覺到絕望的無力，完全無法呼吸。即使想要全力衝出水面，卻又有股力量一直把人往下拉。許多專家會說，球星能否成功復出，端看他們復健的態度和成效。這一點，湯普森的付出無庸置疑。今年五月，一部關於湯普森的紀錄短片正式發表，這部以「浪尖之上」（Above the waves）為名的短片，就呈現了他復健時經歷的種種打擊，以及想要重新浮出水面的自我思索。

湯普森(左)的復健之路是相當艱辛，而且在場邊一直看到球隊被對手輾壓，心理上勢必也是同等煎熬。 歐新社資料照片

湯普森復健及訓練的重點，不只在於防止已受傷的左膝再度受傷，也要避免出現更嚴重的永久傷勢，同時也要保護右膝不要出現過度代償的狀況而受損。復健的過程，如同湯普森所說，不僅僅是身體復原的問題，更是心理的煎熬。不只是要撐過枯橾的過程和孤獨，也得要重建自己的自信。相信自己的膝蓋能夠承受每一次起跳和落地，相信自己能夠找回狀態，相信自己做足了訓練，不會再受傷。

湯普森這部短片是由NBA贊助商凱莎（Kaiser Permanente）冠名推出，凱莎是個醫療集團，之前就已經和柯瑞簽了代言合約，後來也成為聯盟主要贊助商，去年也成為勇士的醫療團隊。在他們的醫療團隊幫助下，湯普森持續進行復健和訓練，但就算是醫生，也不能保證這一切不會再發生。誰能確定，同樣的受傷和復健不會再重來？即使重返球場，誰又知道湯普森能不能重返巔峰？

受傷之前，做為近五年聯盟最頂尖的3D球員，湯普森能投三分又能防守的全能身手，在復出之後不見得能夠找得回來。根據一份2018年的資料，從1970年開始共有105例聯盟球員生涯曾經受過ACL的傷勢，大多數人是進入聯盟之後才受傷，但其中有些人是大學時受傷，打入NBA之後又再度受傷，也因此有9名球員不只受傷一次，還有5名球員兩膝都曾遭遇這樣的撕裂傷。像是上季被交易到國王的帕克（Jabari Parker），就曾在2014年和2017年兩度遭逢ACL的傷勢打擊，而且兩次都是在左膝，連續的受傷，讓這名杜克出產的2014年選秀榜眼，從名滿天下的明日之星變成了在各隊遊走的浪人。

雖然成功復出的例子也是不少，但湯普森畢竟已經30歲，即使他並不是只靠著爆發力和彈跳力在打體能球的球星，但他出色的防守能力確實有可能會因此而受到限縮。除了身體的限制之外，更困難的是心理的武裝。畢竟湯普森已經有了三枚冠軍戒指，又五度入選全明星，這樣的湯普森還有什麼好證明的？又有什麼樣的心理動力去承受痛苦的復健？

湯普森的前隊友李文斯頓也曾受到十字韌帶撕裂傷的打擊，在復出之後的好幾季成為籃球浪人，直到勇士才找到春天！ 歐新社資料照片

面對這樣的心理壓力，湯普森的父親（Mychal Thompson）曾用三個H開頭的英文字告誡自己的兒子：要保持健康（healthy），保持謙虛（humble），和保有渴望（hungry）。也曾是NBA冠軍的老湯普森認為，任何挫折都會讓他的兒子知道自己有多愛打球，有多麼想要重返球場，因此對於勝利會變得更加渴望。在恢復健康之後，也會因為受過傷而保持謙虛。

即將開打的這一季，在面對許多看衰勇士王朝就此沒落的耳語時，湯普森將靠著好不容易找回的健康，和受傷之後練就的另一種謙虛，更強烈地去追求自己的渴望：他想要證明這些人錯了。

目前湯普森已經可以解除限制，全力參與球隊訓練，勇士也確認他將會參加12月1日開始的季前訓練營。湯普森能剩下多少功力仍屬未知，他也需要比賽來重建信心和證明自己。至於湯普森能否重返浪尖之上，或者浪花兄弟是否真的就會從此退潮，就看新球季之後的實戰表現了。