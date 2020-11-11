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新賽季聖誕節開打 沒有對錯但看誰衰的決定

聯合新聞網 / 特約作家梁起華
NBA新球季何時能開始，全球都在關心。聯盟最後訂定在聖誕節前夕開打，實在是一個非常艱困的決定。 美聯社
NBA新球季何時能開始，全球都在關心。聯盟最後訂定在聖誕節前夕開打，實在是一個非常艱困的決定。 美聯社

NBA日前宣布新的2020-2021賽季，將於聖誕節前夕12月22日開打，這是一個不得已但又為了顧全大局的80分方案，但是在今年新冠疫情的肆虐、侵襲人類社會的情況下，NBA繼成功復賽、並且讓2019-2020球季成功圓滿落幕，訂在聖誕節前夕開打也是在顧及財源、球迷、來年諸多計畫和大多數NBA球員的生計下做出的困難決定。

NBA聯盟在上周與球員工會達成決定，新的球季將於2020年聖誕節前夕開打，受疫情的關係和上球季的嚴重拖延，新的球季將少打10場，每隊只打72場比賽，之前若按照聯盟理事長席佛(Adam Silver)的計畫，延至2021年1月份後開打，或許可以讓有參加季後賽的球隊得到多一點休息時間，但整個聯盟可能少獲利5億至10億美金。

除了財政收入外，最主要的背後意義是可以讓NBA賽季包含季後賽能於6月初結束，一方面讓NBA籃球續接奧運會，讓NBA球員化身的美國籃球代表隊在國際間發威，最重要的還是在於著眼讓2021-2022的NBA賽季能夠正常開打，並打滿82場比賽。正常的NBA季賽數量，不光是收視率、票房的經濟考量，也包含了球員們在生涯里程碑上的追逐，例如總冠軍MVP詹姆斯(LeBron James)需要再2688得分追上史上第二的郵差馬龍(Karl Malone)，這需要他至少得再打至少超過一個滿球季才能達成。詹姆斯的好朋友保羅(Chris Paul)和他自己本人，分別需要各多助攻235與308次，才能往上達到史上生涯助攻第六與第七。

NBA向來是美國職業運動的管理表率，很多事情都是遠想到未來，例如：率先國際化、疫情期間首先喊卡、疫情減緩後又走在前頭復賽，成功結束球季復賽沒多久後，又是頭一個想到未來計畫的職業運動聯盟，成功企業的永續經營不正是如此作法？

當然對於才剛打完季後賽的球隊和球員如洛杉磯湖人隊、邁阿密熱火和丹佛金塊隊與波士頓塞爾蒂克隊等來說，休季時間根本不足兩三個月時間，上周末詹姆斯甚至在社群媒體上直接表示休息時間不夠，為此大表不悅。目前甚至有謠言諸多大牌球員，在聖誕節開賽期間將以掛傷號、實為休息的名義不克出賽來做消極抵抗。

才剛打完總冠軍賽沒多久，馬上就要開始新球季，就算是如生化人般強壯的詹姆斯也大喊吃不消。 歐新社資料照片
才剛打完總冠軍賽沒多久，馬上就要開始新球季，就算是如生化人般強壯的詹姆斯也大喊吃不消。 歐新社資料照片

此外，新的球季目前是決定各隊將恢復各自的主客場制，暫時不開放球迷入場，但比較讓人擔憂的是美國目前的疫情狀況還是滿撲朔迷離的，到11月初各地的疫情問題又回溫，距離季前賽(正式開打的前三周至一個月)大約就只剩下三周了，如果一旦開打，有球員或隊職員爆發感染，繼而會進行隔離和某球隊暫停賽事，到時所產生的問題，像是補打賽程等也是滿讓人頭痛的。

不過鑒於疫情的影響，NBA實在是無法做出面面俱到的決定，越晚開賽、打的場次越少，也就等於收入越少，等同球員的收入也減少。對於詹姆斯等明星球員來說，或許無差，但對於新秀級球員和中產階級球員，上一季疫情影響不但已耗掉他們寶貴球員生涯的大半年，薪水也少拿，尤其對於包含紐約尼克隊、金州勇士隊和克里夫蘭騎士隊等八支在3月份就開始放大假的球隊球員來說，他們更是迫不及待的想返回球場，因此在這次球員工會內部表決中，贊成提早開打新球季的會員還是比反對的人來的多些。

NBA一直是有創意、善於變通的組織，提早開賽和聖誕節重磅全國直播，不一定都要有洛杉磯湖人隊和波士頓塞爾蒂克隊。何不如讓重新蓄勢待發的金州勇士、華盛頓巫師、鳳凰城太陽和亞特蘭大老鷹隊這些球隊來打頭陣？一方面兼顧了至少有一定的收視率，也讓如才打過季後賽的球隊有多幾天的喘息機會。

其實美國運動畫刊(Sports Illustrated)在10月底時，已經針對NBA何時開打新球季做過分析和沙盤推演了，專家們紛紛覺得12月下旬開打稍過於倉促與備戰不足，理想的日期應該是在來年1月中旬的馬丁路德金恩日，具有意義且時間稍微充裕。但是畢竟經濟是一切的根本，說到最後還是「錢」最大，即使有傷痛頻繁的潛在危機與新冠疫情的反撲現有危機，NBA畢竟是美國的企業，某種程度代表著美國人民的思考縮影，新冠疫情？老美沒在怕啦！疫情期間筆者工作的國際機場，從9月開始就像NBA復賽一樣，機場大廳一天比一天人多，飛機照飛、度假照常。聯盟和工會之間做的決定沒有對與錯，只有看未來誰衰誰不衰了。

疫情雖然很可怕，但是人們還是要討生活。前NBA球星坎普(中)也是趕著新店開張。 美聯社
疫情雖然很可怕，但是人們還是要討生活。前NBA球星坎普(中)也是趕著新店開張。 美聯社

疫情 詹姆斯

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