MLB／成偷暗號代罪羔羊 前太空人總經理狀告球隊

前太空人總經理魯諾在球隊陷入「偷暗號」醜聞後遭開除，他因此控告球隊違約，並稱自己成為「代罪羔羊」是球隊為了省下2200萬美元。

針對休士頓太空人於3年前奪冠那年所涉及的作弊行為，美國職棒大聯盟MLB在1月調查出爐後做出懲處，罰太空人總經理魯諾（Jeff Luhnow）、總教練辛區（AJ Hinch）無薪停職一年，太空人喪失2020年、2021年第1輪、第2輪選秀權，並被罰款500萬美元，太空人隨後也開除魯諾、辛區。

但根據今天向德州哈立斯郡（Harris County）地方法院提出的訴訟，魯諾指他被太空人拿來當作代罪羔羊，並索取他合約中球團尚未償付的2200萬美元（約新台幣6億2833萬元）薪資。

太空人球員因為提供證詞獲得豁免，讓魯諾、辛區成為因偷暗號事件被懲處的「唯二兩人」。辛區在停賽期滿後，最近被底特律老虎聘為總教練，魯諾則仍未重返棒球圈。

魯諾的訴狀上說：「太空人開除魯諾只是為了讓他成為球隊的代罪羔羊，而設計並執行該計畫的球員和影片室的工作人員則未受罰。」

「更令人震驚的是，偷暗號計畫中的罪魁禍首，大多仍獲球團雇用。太空人羅織魯諾的罪名以將他開除，是為了省下他合約上2200萬美元的保障薪資。」

上個月受訪時，魯諾仍堅持他的清白，稱自己對偷暗號一事毫不知情。

他說：「我不知道我們在作弊，我完全不知道，我並沒有涉入其中。」