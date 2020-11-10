NBA球季72天後重啟 各隊部署大亂

由於新冠疫情影響，美國職業運動周期大亂，原本每年10月份開打的NBA職業籃球，今年卻於10月11日打完總決賽。如今，聯盟證實12月22日迎來新季，洛杉磯湖人隊與邁阿密熱火隊等於只休息72天，與過往約4個月比相差甚遠，各球團如何調整因應？這是我好奇的問題。

首先，球員與球團合約問題必須搞定。由於時程改變，內容包括選擇權、合約保證日等均重新修訂，包括2020-21年球季的定義，也將因官方聯盟改變而修正。此外，選秀日和自由市場開放時間，要跟著緊接而至的新球季改變。一旦與NBA球員工會達成協議後，聯盟律師將花幾天時間根據新的行程調整合約。

目前觀之，選秀日是11月18日揭幕，11月21日開放自由市場交易，要注意是此時間點，距離新球季訓練營僅10天，這等於說球團要提早做準備，在最短時間把新球季陣容名單敲定，「時間」是NBA新球季對球團、球員的最艱困挑戰。

其次，我們不要輕忽健康問題，如何幫助球員在12月1日做好調整，而且不因密集賽程而受傷，將是大難題。新選入的菜鳥，等於沒有太多時間調整，就得加入球隊適應環境，同時一些年齡偏高的球隊，要怎麼應付12月揭幕賽程，還能一路打到明年初，甚至不影響季後賽表現？在泡泡聯盟裡，一共有8支球隊如亞特蘭大老鷹、金州勇士隊等近10個月沒碰球，這些隊伍如何調整，充分考驗教練團智慧。

不單是考驗球員，也考驗球團球探、訓練員和教練的智慧，他們得即刻敲定球隊名單、展開練習和協助調整狀態，這不是簡單的事。 美聯社資料照片

在球團補強，基本上已經確定2020-21年賽季薪資上限為1.0914億美元，換句話說只有7支隊伍獲得超過1500萬美元薪資空間。亞特蘭大老鷹擁有4350萬美元空間為各隊之最，他們可成為自由市場最大買家，其次為紐約尼克隊的3310萬美元，主要是透過釋出艾林頓(Wayne Ellington)和吉布森(Taj Gibson)的合約而有空間。

底特律活塞擁有3000萬美元的空間，可能將大部分用於重簽伍德（Christian Wood）。打入總冠軍賽的邁阿密熱火隊尚有2100萬美元空間，但前提是兩大主力德拉基奇（Goran Dragic）和克勞德（Jae Crowder）離隊，目前可能性不高，最保險是保留現有陣容。夏洛特黃蜂隊的2050萬美元空間，很可能會用在補強中鋒，否則就是保留銀彈繼續重建之路。其他還有鳳凰城太陽、多倫多暴龍都有薪資空間補強，可以在自由市場大展手腳。

自由市場有哪些貨色？頭號人物當然是戴維斯（Anthony Davis），儘管外傳湖人隊已經和戴維斯取得默契，會用一張超級巨約留人，所以其他球隊恐怕只有垂涎的份。受到疫情影響，湖人和戴維斯的談判不能拖，在訓練營前出現簽約頭條為意料中事，只是一年約或複數年約的差異罷了！

自由市場能補強的對象不多，頭號人物戴維斯基本上已經被湖人隊鎖定，兩方簽約應該是未來幾天的事情。 歐新社資料照片

其次，30歲的蓋里納利（Danilo Gallinari）將是二號自由市場人物，健康的他可說是聯盟頂尖中前鋒，只是豐富傷病史多少讓人卻步，即便如此下一紙合約也不會有多差，尤其是這樣一位有射程、有身高的好手。其餘算得上即戰力的自由球員，還有伯坦斯（Davis Bertans）、米爾塞普（Paul Millsap）、瓊斯（Derrick Jones Jr.），范弗利特（Fred VanVleet）、哈樂戴（Justin Holiday）等，但多數可能續約原東家，且對球隊戰力帶來的影響不大。在歷經辛苦的NBA縮水球季後，12月22日又將迎來另一個球季，到底是福還是禍，最開心的莫過於球迷，只等72天又能看到球賽轉播。