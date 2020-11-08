中職／要球員記住差一點的痛 周思齊動向暫保密

中信兄弟隊近7年6次打進總冠軍賽，卻未能拋下黃色彩帶，這樣的痛，老將周思齊很懂，賽後也勉勵球員，「要記得這個痛。」至於自己未來動向，他僅說：「公告就知道。」

兄弟最近一次奪冠是在2010年，當年班底中，僅剩周思齊、張志豪今年續戰總冠軍，結果未能中止冠軍荒，周思齊表示：「賽後也有跟球員說，要記得這個痛，今年對大家來說滿痛的。」

這段期間總是「差一點」，周思齊表示：「希望大家想想，自己付出多少在球場上，既然名稱是職業球員，你的職業甚至志業就是打球，或許就是差這一點。」

周思齊也勉勵球員，要盡快想好未來努力的方向，「今天難過一下就好，明天就要開始擬定計畫。」

至於自己明年的計畫？周思齊說：「今年賽季突破了自己的數字，明年有機會的話，還是想要帶領這群小老弟，我一個人雖然很難，但盡力啦。」

周思齊今年與球隊簽下一年合約，季後將再度符合自由球員資格，他仍以續當球員為目標：「我喜歡打球啊，這支球隊是我從小就喜歡的球隊，當然希望留在這裡是最棒的。」

至於是否會成為自由球員？周思齊僅說：「等（自由球員）公告再說，今天要沉澱一下。」