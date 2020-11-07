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P聯盟／塔克老師上課了 單節6顆三分球狩獵攻城獅

聯合報 / 記者劉肇育／台北即時報導
塔克首節就投進六顆三分球，全場進帳24分。記者劉肇育／攝影
塔克首節就投進六顆三分球，全場進帳24分。記者劉肇育／攝影

台北富邦勇士隊自辦熱身賽富邦金盃勇士籃球邀請賽，今天在和平籃球館點燃戰火，首場比賽寶島夢想家隊洋將塔克（Anthony Tucker）就在出戰新竹攻城獅隊的比賽中狂下三分雨，首節就投進6顆三分球，並將領先差距擴大到20分以上，終場夢想家就以122：104取勝。

P聯盟自辦熱身賽第二站本周來到富邦勇士主場台北和平籃球館舉行，首場比賽就由夢想家與攻城獅再度對決，雙方前一次交手攻城獅在高國豪單場進帳30分、6抄截領軍下以87：80取勝。

不過本周雙方再度碰頭，夢想家雙洋將塔克與杰倫楊（Jarren Young）已到位，而本場比賽塔克外線火力全開，首節就投進6顆三分球豪取21分，加上陳振傑、李德威、杰倫楊也有三分球進帳，夢想家單節以10記三分球拉出一波38：19的攻勢。

第二節夢想家楊盛硯接續火力，開節再投進三顆三分球，隨後陳振傑、楊敬敏、杰倫楊再補上3顆三分球，將雙方差距擴大到29分，上半場打完夢想家就取得74：46的大幅領先。

儘管攻城獅潘冠翰本場比賽也有拿下18分的優異表現，但雙方差距始終維持在20分以上，第三節打完夢想家取得100：74領先後，和平籃球館雖然一度出現跳電的狀況，讓聯盟執行長陳建州出面向球迷致歉，而比賽也在暫停了約10分鐘後重新開打。

末節攻城獅開節拉出一波18：7的攻勢，其中包括李家瑞上演一記切入後的單手重扣，將差距縮小到15分，不過接下來攻城獅卻無預警陷入一波進攻荒，讓夢想家以122：104報了一箭之仇。

夢想家雙洋將杰倫楊與塔克今天分別有38分與24分進帳，小將陳振傑與楊盛硯也分別有14分與11分表現，而全隊合計轟進22顆三分球，攻城獅則是以潘冠翰18分表現最佳，成力煥則有17分進帳。

杰倫楊拿下全場最高的38分。記者劉肇育／攝影
杰倫楊拿下全場最高的38分。記者劉肇育／攝影

攻城獅 富邦勇士

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