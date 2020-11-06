NBA／ESPN裁員300人 疫情加速轉型線上串流

多家媒體報導，美國運動頻道ESPN計畫裁員300人並有200個職缺遇缺不補。ESPN聲明指出，觀眾收視習慣改變的前提下，疫情加速頻道轉型。

ESPN近10年面臨有線電視訂戶減少，年輕觀眾流失的困境，這次再遇上疫情衝擊，ESPN總裁皮塔洛（Jimmy Pitaro）今天發布聲明表示，疫情加速ESPN各方面的考量。

皮塔洛指出：「為了打造更加靈活、效率的組織，我們必須裁員。」他說，過去一段時間以來，因應運動迷收視習慣的重大改變，ESPN一直在為未來做打算。

線上串流平台ESPN＋目前有850萬用戶，不過頻道大部分收入來自傳統的有線電視業者與衛星頻道商。最近10年來，有線電視訂戶減少、年輕觀眾捨棄傳統電視的趨勢明顯。

疫情嚴重打擊美國今年的各大運動比賽，使得ESPN一度失去美國職籃NBA、美國職棒MLB等轉播時段。NBA季後賽延後到秋天舉行，跟其他運動的時間強碰，互相瓜分收視率。

ESPN曾是迪士尼（Disney）集團最賺錢的子公司之一，但近年來受到有線電視收視習慣改變的影響，經常傳出裁員消息，包括2017年不少主播、記者失業。據報導ESPN這次砍掉500個工作機會之後，仍有5000名員工。