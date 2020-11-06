快訊

美選大律師？川普「選舉無效之訴」的最後攻略本

譚德塞老巢出事叛亂？衣索比亞發兵鎮壓瀕內戰

聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA／ESPN裁員300人 疫情加速轉型線上串流

中央社 / 洛杉磯5日專電
美國運動頻道ESPN計畫裁員300人並有200個職缺遇缺不補。ESPN聲明指出，觀眾收視習慣改變的前提下，疫情加速頻道轉型。 美聯社
美國運動頻道ESPN計畫裁員300人並有200個職缺遇缺不補。ESPN聲明指出，觀眾收視習慣改變的前提下，疫情加速頻道轉型。 美聯社

多家媒體報導，美國運動頻道ESPN計畫裁員300人並有200個職缺遇缺不補。ESPN聲明指出，觀眾收視習慣改變的前提下，疫情加速頻道轉型。

ESPN近10年面臨有線電視訂戶減少，年輕觀眾流失的困境，這次再遇上疫情衝擊，ESPN總裁皮塔洛（Jimmy Pitaro）今天發布聲明表示，疫情加速ESPN各方面的考量。

皮塔洛指出：「為了打造更加靈活、效率的組織，我們必須裁員。」他說，過去一段時間以來，因應運動迷收視習慣的重大改變，ESPN一直在為未來做打算。

線上串流平台ESPN＋目前有850萬用戶，不過頻道大部分收入來自傳統的有線電視業者與衛星頻道商。最近10年來，有線電視訂戶減少、年輕觀眾捨棄傳統電視的趨勢明顯。

疫情嚴重打擊美國今年的各大運動比賽，使得ESPN一度失去美國職籃NBA、美國職棒MLB等轉播時段。NBA季後賽延後到秋天舉行，跟其他運動的時間強碰，互相瓜分收視率。

ESPN曾是迪士尼（Disney）集團最賺錢的子公司之一，但近年來受到有線電視收視習慣改變的影響，經常傳出裁員消息，包括2017年不少主播、記者失業。據報導ESPN這次砍掉500個工作機會之後，仍有5000名員工。

NBA MLB

延伸閱讀

是否執行球員選項 傳海瓦德仍未做決定

NBA／傳布克想離開太陽？ 鳳凰城媒體嚴正反駁

NBA／傳球員18%薪水將被代管 總額超過7.2億美元

相互大裁員 挨罰50萬元

相關新聞

NBA／球員工會通過方案 新球季12月23日開幕、打72場

根據《The Athletic》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）的報導，NBA已經和球員工會達成共識，2020-21年賽季將會在台灣時間12月23日正式啟動，例行賽將會進行72場。

「70分先生」布克 真的要離開太陽嗎？

在鳳凰城五年，24歲的「70分先生」後衛布克上季場均26.6分、6.5助攻、4.2籃板，生涯第一次入選明星賽，NBA泡泡聯盟復賽後，布克帶領太陽打出8勝0敗完美戰績，距季後賽只差臨門一腳。來自ESPN

現役最強的優雅飛人 拉文真有一哥的料嗎？

在卡特(Vince Carter)馳騁聯盟22載，卸下半人半神的飛人身份之後，現役球員當中扣籃流暢性最賞心悅目的球員，莫過於芝加哥公牛球星拉文(Zach Lavine)。 拉文身高6呎6吋，標準

NBA／火箭小球將轉變 西拉斯：不能只用一種方式打球

這些年來，休士頓火箭以大量的三分投射、球星單打威能和小球戰術打天下，不過在西拉斯（Stephen Silas）接掌球隊後，球風上將會出現若干改變。 「在現今的NBA中，你不能只用一種方式打球，小

NBA／聯盟計畫開放球場包廂 前提需恪遵防疫規定

根據《The Athletic》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）的報導，聯盟計畫在2020-21年賽季開放球場包廂，讓25%到50%的球迷能夠進場觀看。 按照目前勞資雙方的共識，

NBA／ESPN裁員300人 疫情加速轉型線上串流

多家媒體報導，美國運動頻道ESPN計畫裁員300人並有200個職缺遇缺不補。ESPN聲明指出，觀眾收視習慣改變的前提下，...

NBA／籃網新賽季戰力展望 美媒：可能會像搭雲霄飛車

隨著兩大核心杜蘭特（Kevin Durant）和厄文（Kyrie Irving）有望傷癒回歸，布魯克林籃網勢必將成為新賽季最受矚目的球隊。兩人之間會激發何種火花，自然也是各界關注的焦點。 《ES

NBA／勇士新賽季重返顛峰？ 傑佛森：復仇之旅難上演

經歷一個糟糕低迷的賽季之後，隨著陣中主力陸續康復，加上握有榜眼籤可作運用，金州勇士也被外界看好能夠在新賽季東山再起。事實上，就連總裁席佛（Adam Silver）也相信，勇士有望重新成為聯盟頂尖勁旅。

NBA／是否執行球員選項 傳海瓦德仍未做決定

在2017年和塞爾蒂克簽下四年1.28億美元的海瓦德（Gordon Hayward），今年握有球員選項，如果執行合約，下個賽季年薪將達到3400萬美元。不過到目前為止，海瓦德仍未決定是否執行球員選項。

NBA／不考慮交易選項 公鹿堅信能續約安戴托昆波

公鹿當家球星安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）的合約將會在2020-21年賽季結束後到期，不過隨著公鹿連兩年挾例行賽龍頭之姿卻無緣挺進總冠軍賽，有關他的未來動向也成了所有人關注的

NBA／談生涯最難守的對手 麥基：當然是姚明

麥基（JaVale McGee）近日被問到12年生涯中，遇過最難防守的球員是誰時，給出了他的答案。 「當然是姚明。」麥基補充道，「你們可能有一半的人不知道他是誰，他有7呎...6吋高？7呎6吋或

NBA／7個月漫長等待 柯瑞：完全準備好回歸

隨著勞資雙方逐步達成共識，2020-21年賽季的開幕戰看起來有極大機會在12月23日登場，這對沒有參與復賽階段的球員來說，總算是可以踏上球場征戰了。 勇士球星柯瑞（Stephen Curry）近

熱門新聞

中職／布雷克126球9局完封 獅隊擊敗兄弟續命

現場重現／19年前獅隊3勝1敗被象隊逆轉 憤怒獅迷砸車洩憤

中職／布雷克完封勝當救世主 餅總：不一定是告別秀

中職／江坤宇想搭擋 陳江和心動了

「70分先生」布克 真的要離開太陽嗎？

中職／歷年總冠軍賽第5戰 兄弟悲情居多

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。