現役最強的優雅飛人 拉文真有一哥的料嗎？

在卡特(Vince Carter)馳騁聯盟22載，卸下半人半神的飛人身份之後，現役球員當中扣籃流暢性最賞心悅目的球員，莫過於芝加哥公牛球星拉文(Zach Lavine)。

拉文身高6呎6吋，標準的得分後衛身材，蟬連過兩屆灌籃大賽冠軍，2016年和魔術前鋒葛登(Aaron Gordon)聯袂上演蔚為經典的歷史對決，一舉將他在扣籃領域的聲勢推到頂峰。拉文與生俱來的彈跳能力，身體延展及協調性，讓他在身處怪物如林的聯盟中成為最獨特的天選之人。無論是灌籃大賽或是實戰當中，拉文總能做出許多超乎想像，令觀眾驚呼連連的逆天爆扣，但搭在他身上卻又看似如此輕鬆寫意。

事實上除了他近幾點滿的扣籃能力值之外，身為2014年選秀首輪第13順位的得分後衛，身上巧合地也蘊藏著飆分血液。拉文近年提升了許多進攻端的技巧與投籃穩定度，從灰狼的替補發跡，生涯第三年站穩先發，備受灰狼倚重。隔年轉到公牛開啟成為球隊領袖的學習之路。

拉文在公牛開啟飆分模式 下一步是學習成為領袖

拉文不僅擅長防守反擊的轉換快攻，他在系統戰中憑藉第一步爆發力的撕裂防線，或者搭載破壞力十足的底線空切轟炸籃框，以及提高穩定性的後仰及三分投射，拉文身手敏捷、優雅，同時擁有爆發力，相當具有得分才華。他曾在在2019年11月24日對決黃蜂的賽事中，單場狂飆49分，砍進13記三分球，追平柯瑞記錄，並列史上第二。

拉文(左)轉隊到公牛後的3個球季，三分球出手次數大幅增加，準度還能維持穩定，平均得分也跟著快速上升。 歐新社資料照片

扣除2017-2018賽季因傷僅出賽24場之外，傷後復出的他從小心翼翼保護身體，到很快地就擺脫陰霾，彈性、身體對抗力毫無影響，無損得分威脅性。他在公牛2018到2020連兩季扮演陣中得分之鑰，場均得分創新高，今年球季甚至創下生涯年表現。雖然拉文無法在今年的芝加哥明星賽中以地主球星之姿亮相，但他的個人表現有目共睹。拉文例行賽上場34.8分鐘繳出25.5分4.8籃板4.2助攻1.5抄截，並附有45%投籃命中率，38%三分球命中率，以及八成罰球把握度的優質成績單。

由於球隊戰績不理想的緣故(公牛本季僅22勝43敗)，對於拉文的評論不免有他只適合當砍將，不是球隊一哥的料，以及重攻輕守等論斷。25歲的拉文確實在扮演串連球隊的領導角色還有許多改善空間。拉文的效率值本季達PER 19.52，個人效率值若能持續進化至20到25的區間，那麼他將相當有機會預約下一次的全明星。

由於公牛的團隊場均得分僅排名聯盟第27名，對付公牛重兵看防頭號得分手拉文，就能大幅限制他們在進攻端的發揮。拉文在公牛持球比例大增，連帶影響他從先前的單場失誤不到兩次，連續兩季暴增到3.4次。面臨到對手嚴加看管的拉文，他在碰上包夾、協防之後的分球，作為攻擊發動機替隊友創造機會的技能也就顯得格外重要。目前他的視野、節奏掌握，傳球選擇值得更進一步的琢磨。

拉文(中)變成飆分能手之後，對方的防守也變得更嚴、更常出現包夾，讓他的失誤次數也增加不少。 歐新社資料照片

拉文在防守端所下的苦心其實亦有所提升，他在追防對手的侵略性，移位積極度皆有所成長，抄截時機的判斷轉而製造反快攻亦表現不俗，本季場均1.5次抄截，創下生涯新高。 此外判斷籃板球落點的衝搶與卡位，幫助他連兩季場均籃板上升來到單場4.8記的新紀錄。

公牛未來核心的打造 仍需要全能的策應人選

公牛對於拉文的培養與重視，究竟是要以核心人物去圍繞他建隊，還是要趁著他最有交易價值的時機去尋求陣容改組在戰績上的突破，這是球團必須審慎評估的項目，畢竟2018年休賽季球團跟進國王報價的4年7800萬合約也走了一半。

若球團高層決定要以拉文、馬卡南(Lauri Markkanen)作為核心雙人組的配合，甚至搭配具有得分膽識的懷特(Coby White)，那麼這個陣容裡面還需要一位能夠保護籃板，居中策應，具有高球商的人選，但波特(Otto Porter Jr.)的大約卡住球隊薪資，目前是個難解的習題。

芬蘭長人馬卡南(中)若是能走出撞牆期，與拉文(右)和新秀懷特(左)更密切地配合，公牛的未來其實是有樂觀想像的空間。 歐新社資料照片

公牛單場團隊助攻表現不理想，僅排名23名，能有夠格的高位策應人選將有助於活化球隊戰術佈局，金塊當家中鋒約柯奇(Nikola Jokic)對於金塊的重要性無疑是最佳寫照。

化身頂級副手 拉文未來的另一個選擇

休賽季有傳聞指出新科冠軍湖人有意探詢拉文和詹皇一同打球的可能，甚至社群上一堆粉絲亦留言希望拉文重回母校UCLA所處的加州。以拉文的得分天賦，相信專職於攻擊箭頭的扮演，不成問題。

伴隨拉文將慢慢邁入生涯精華的巔峰年紀，若是公牛持續幾年仍積弱不振，那麼難保拉文剩餘兩年合約走滿之時，不會想出走到其他具有奪冠實力的勁旅，去看一看更高舞台的風景。即便最後不是以一哥的角色，他的磨練也有望養成頂級副手。

當然，現況是拉文之於公牛的重要性不可言喻，最好的是，他未來能扛起一支球隊。他多次在關鍵時刻的得分進帳，屢次在讀秒階段建功，甚至致勝絕殺的終結者表現，都具備身為陣中王牌的象徵。若是拉文在場內外影響隊友，凝聚球隊向心力的領袖風範能夠建立起來，那麼拉文將有化身更佳領導者的潛質。

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