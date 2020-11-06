「70分先生」布克 真的要離開太陽嗎？

在鳳凰城五年，24歲的「70分先生」後衛布克上季場均26.6分、6.5助攻、4.2籃板，生涯第一次入選明星賽，NBA泡泡聯盟復賽後，布克帶領太陽打出8勝0敗完美戰績，距季後賽只差臨門一腳。來自ESPN最新NBA謠言，「布克想要離開太陽，這是公開的秘密」。儘管鳳凰城媒體極力否認，但少不了媒體操作、經紀人放話和網路謠言。

太陽是泡泡聯盟戰績最好、表現最完美球隊，太陽教練威廉斯帶領太陽打出贏球氛圍和團隊合作，創造球隊贏球文化，布克就是太陽建隊核心和未來。

布克跟太陽五年1.53億美元合約要到2024年夏天約滿，布克想走就是「申請交易」。目前布克都沒有公開表態或向球隊提出交易申請，因此所有媒體報導和名嘴分析、預測都算「謠言」。

從天賦、人手和每個位置看，太陽應該已經具備「重新昇起」本錢。中鋒艾頓、控球魯比歐、布克建構太陽核心，前鋒薩里奇先發、替補兩相宜，能拉開空間，側翼前鋒布里吉斯、強森都是年輕可塑性高，擁有運動能力潛力股，替補長人卡明斯基中規中矩。太陽還差一、兩個老將和防守專家帶動，就能成為西區季後賽常客。

2018年選秀狀元艾頓(右)在走出禁藥陰影之後，與布克(左)的搭配越來越好，新球季兩人大有可為。 歐新社資料照片

但談爭冠，太陽2-3年內幾乎不可能，太陽需要更有統治力球星，打出更好防守，才能成為更高層級球隊。從現實面和太陽現有資產、人才、競爭力看，一切都很困難。

布克可能想要離開鳳凰城，可以預見，但他不能說，也不適合說出來，這是專業和責任表現，畢竟他剛才開始執行五年合約第一年。2021年夏天會是布克做出決定最可能時機，如果太陽新球季還是倒在西區季後賽門外，那麼布克提出交易申請幾乎無法避免。

沒有球星想要在一支樂透球隊長期待下去，這是職業運動的現實和文化，更是球隊、球員、媒體、球迷都要懂的遊戲規則。那無關忠誠，無關偉大，職業運動文化就是金錢、商業、娛樂和冠軍、競爭、榮耀，最終才能成就偉大，並且用忠誠去說一些動人故事。

布克新球季不會離開太陽，他還會再待一年，帶領隊友再拚一季，這是職業態度和對鳳凰城球迷責任。有關布克想要離開太陽是公開秘密說法，這是媒體和NBA名嘴的工作，更是季外創造話題的「騙術」之一。24歲布克仍會變得更成熟、更理解比賽，並且學習如何帶隊、成就隊友，現在提出交易申請並不是恰當時機。

布克(中)至少會在太陽隊再待一年，除了再次挑戰季後賽之外，也是證明他真的有成為頂尖球星與球隊領袖的好時機。 歐新社資料照片

布克現在的進攻方式、出手選擇和關鍵表現，比前兩年更成熟洗練，上季投籃命中率4成89，五年生涯最高，站上罰球線和罰球命中率生涯最高，關鍵球把握性和處理，讓球迷、媒體印象更深刻，這一切都是太陽新賽季有可能成為更好球隊基礎。

西區非常殘酷，湖人統治力可能還有兩年，勇士、快艇未來兩年也都會是爭冠級別球隊，金塊、火箭、爵士也都穩定存在，競爭力十足，太陽想要在西區爭出頭，布克想要成為聯盟更耀眼球星，同時還能贏球，帶領太陽成長為爭冠球隊，路很遙遠。

太陽隊在季末的8連勝期間打出高昂的士氣與極佳的團隊默契，如果能將這樣的氛圍延續到新球季，要挑戰季後賽的機會就變得很高。 歐新社資料照片

我認為布克未來一年還會是太陽頭號球星和看板人物，他需要更成熟、學會帶隊，擔任更出色球隊領袖。未來一年如果太陽還是碌碌無為，要死不活，甚至連季後賽球隊都不是，2021年夏天不只太陽要做出改變，布克也可能正式申請交易。