懷斯曼不想去灰狼 選秀狀元將變成愛德華茲？

2020NBA新人選秀會最新消息，兩大狀元熱門候選人之一19歲216公分長人懷斯曼公開表態，他沒有興趣被擁有狀元籤的灰狼選中。另一名選秀狀元最熱門是19歲196公分得分後衛愛德華茲。

NBA新人選秀會台北時間11月19日登場，狀元籤灰狼可能挑中愛德華茲，榜眼籤勇士預估會選今年最好長人懷斯曼，探花籤黃蜂最終可能選鮑爾家小弟「三球」身高201公分後衛拉梅洛鮑爾。

愛德華茲是今年天賦最傑出，也最愛矚目的得分後衛，擁有韋德般爆發力和哈登進攻能力，有球、無球進攻都得到最高評價。投籃穩定性肯定不會太好，但驚人爆發力和出色天賦，愛德華茲不管是未來性和適合度，都值得灰狼投下賭注，長期培養。其實灰狼已經擁有明星中鋒唐斯，已經不需要再選長人，因此今年天賦最出色長人懷斯曼，幾乎可以確定是勇士人。

勇士需要一名強大內線，在攻防兩端和身高、運動能力方面全面提升，在尚未完成交易之前，勇士在今年新人選秀會挑中一名未來性、可塑性最高長人是上上之策。懷斯曼無疑就是為勇士量身打造的優質人才，只是勇士還想要在未來2-3年爭冠，因此懷斯曼很可能會成為勇士交易配套主要籌碼之一。

懷斯曼相當符合勇士現階段的需求，就算不能成為即戰力，也可能會是很好的交易籌碼。 2020-21 Panini Conternders 球員卡

「三球」鮑爾選前評價、測試並不出色，如果跌出前三順位選秀，也不用意外，鮑爾跟大哥朗佐鮑爾球路極為相似，擅長傳球、視野出色、有大格局，但投籃拙線，出手怪異，一對一和進攻技巧在更多身體對抗的NBA，是不是能適應完美，都是挑選三球的球隊必須要想清楚的冒險。

目前在鵜鶘效力的朗佐鮑爾，前兩季在湖人，上季在鵜鶘，他的進攻、投籃、得分一直無法突破，多少影響三球在選秀會上形象和身價。「三球」出手、投籃、球風、打法、強項與鮑爾幾乎一樣，兩兄弟除非進攻、得分能力大爆發，否則在NBA都很難取得更大認證。

Ball家老大在NBA的表現不算出色，因此球風相近的老三在這次選秀大概最好也只能是第三順位。 2020-21 Panini Conternders 球員卡

新人選秀會前最有趣的新聞，還是懷斯曼不想被灰狼挑中的爆點。其實這就是新人選秀會上熱門球員共同心聲，也是NBA未來肯定要面對的殘酷現實和生態。因為沒有任可一名新人想去一支大爛隊，儘管他們百般不願，但也不能、不適合公開說出來。

如果今年擁有狀元籤的不是灰狼，而是黃蜂，同樣會遇上這樣的難題和窘況。2019年選秀狀元威廉森被鵜鶘挑中，他也只能無奈接受，並且好好走完四年新人合約，尋求一分更大合約和未來。

未來威廉森會不會走上戴維斯相同的路，希望球隊交易他？機率當然很大，NBA小市場、小城市球隊如果不能在5年之內靠著選秀重建完成，成為爭冠級別球隊，他們想要留下最有天賦球星，難上加難。

2015年狀元灰狼中鋒唐斯已經25歲，未來2-3年灰狼如果連季後賽都打不進去，球隊可能也會被迫交易唐斯，唐斯也可能會要求離開。那已經超乎合約、金錢，也跟忠誠無關，這就是職業運動現實和生態文化。

20歲肯塔基大學大一射手馬克西，身高191公分雙能衛，擁有一手出色跳投和持球創造出手空間能力，他的天賦和未來性極可能闖進前三順位，拉下鮑爾小弟。目前馬克西選秀落點至少前五，不是第四順位被公牛挑中，就是第五順位被騎士選走。

儘管今年新人被視為歷來最平凡一屆，但大學看起來不起眼、名氣不大，卻能打出更大驚奇趨勢，還是當今NBA最受關注話題。熱火19歲射手赫洛2019年第13順位被挑中，卻成為今年最火熱新秀，熱火還有兩個落選新人羅賓森、納恩都在今年總冠軍賽打出名堂。

愛德華茲不能像懷斯曼一樣公開表態，對擁有狀元籤的灰狼挑走自己沒有興趣，他幾乎可能就是2020NBA選秀狀元，未來NBA弱隊和爛隊文化肯定還會遭到更多挑戰和衝擊。