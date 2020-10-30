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SBL／成台啤最資深 王皓吉最開心與同梯呂奇旻再搭擋

聯合報 / 記者劉肇育／新北即時報導
王皓吉（中）連續披上台啤戰袍出賽八個賽季，已經是在隊最資深的球員。圖／中華籃協提供
王皓吉（中）連續披上台啤戰袍出賽八個賽季，已經是在隊最資深的球員。圖／中華籃協提供

在SBL第11季選秀會於第二輪第一順位被台啤挑入後，王皓吉雖然不是目前台啤陣中年紀最大的球員，但卻是效力該隊最久的球員，在今天攻下11分5籃板帶領台啤以83：77擊敗台銀後，他就表示，今年最開心的還是能夠與同梯的呂奇旻再一次合作。

31歲的王皓吉雖然目前在台啤陣中年紀仍次於34歲的朱億宗，不過連續披上台啤戰袍八個賽季卻已經全隊待最久的球員，而在這次台灣超級籃球挑戰賽期間他也有不錯的發揮，包括在今天出戰台銀的比賽中拿下11分5籃板1助攻。

儘管在球隊的資歷已經是全隊最資深，但王皓吉笑稱因為個性比較大而化之，球隊也沒有學長學弟制，與隊友間的相處可說是相當融洽，「不過像現在小安當隊長，有時候事情比較多的時候，還是會跳出來幫忙他一些。」

包括王皓吉在內，台啤目前陣中擁有三名第11季選秀獲選球員，包括今年回鍋的呂奇旻以及上賽季加盟的黃鎮，其中他與呂奇旻在菜鳥球季就建立革命情感，談到兩人今年將再度合作，王皓吉說：「他那時候離開其實心情有點受影響，但現在又能再跟他合作，真的覺得很興奮。」

王皓吉也坦言，雖然他的籃球生涯因為傷勢問題表現起起伏伏，但剛滿31歲的他也期望未來幾年能夠保持健康，一路打到至少35、36歲，「剛加入SBL的那幾年大家每年都會問我目標是什麼，現在我覺得就是保持健康和競爭力，讓自己的籃球路走得更長遠。」

台啤 呂奇旻

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