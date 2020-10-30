NBA／猶他爵士隊驚傳以16.6億美元易主

米勒家族有意將旗下的美國職籃NBA猶他爵士隊（Utah Jazz）與爵士主場以16.6億美元（約475億台幣）賣給軟體公司Qualtrics創辦人史密斯（Ryan Smith），雙方已達成協議。

據美國娛樂與體育節目電視網ESPN，新買主是今年40歲的史密斯，他是土生土長的猶他州居民，也是爵士隊的死忠球迷。

史密斯一手創立的軟體公司Qualtrics賣了80億美元（約台幣2300億元）。他與爵士隊的合作早已行之有年。近年共同推出的慈善球衣紀念標更募集超過2500萬美元（約台幣7億1500萬元）。

NBA理事會須正式同意此轉售案。

米勒家族自1980年代中期經營爵士隊至今已35年。老闆米勒（Larry Miller）的遺孀蓋兒（Gail Miller）在2017年將爵士隊與爵士主場Vivint Smart HomeArena完成遺產信託，確保爵士隊能永留猶他州。

蓋兒表示，本次與史密斯的交易案彰顯了爵士隊永留猶他州的世代傳承精神。

蓋兒說：「無庸置疑，我們過去35年來與爵士隊並肩走過漫長又有意義的旅程。」

她感性說道：「今天是我未曾想像過的一天。」