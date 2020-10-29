聽新聞
test
0:00 / 0:00
NBA／女生最怕的暴力男！暴龍小將當街掌摑女友被捕
在NBA圈子球星有名有利，有人會成為萬人學習對象，但亦有在花花世界迷失了的年輕人。
就像入選年度新秀二隊的暴龍T戴維斯（Terence Davis），昨日遭傳媒爆出用拳頭多次毆打掌摑女友臉部，並隨即被曼哈頓警方逮捕到案。
據《ESPN》指警方引述當時場景，T戴維斯與女友在曼哈頓街頭爆發衝突。
二人爭吵進一步升級，男的不僅左右開弓動掌摑女友，也攻擊對方眼部，最後更搶走女方手機直接砸碎螢幕。其後警方隨即以襲擊與毀損財物罪名逮捕該暴龍球員。
T戴維斯上季在72場常規賽，交出場均7.5分、3.3籃板、1.6助攻及投籃命中率45.6%的不俗成績，其後也入選年度新秀二隊。
他效力的暴龍事後發出官方聲明，強調已了解相關報導，並將蒐集更多資訊，才決定如何處置。T戴維斯下季與暴龍的合約仍屬無保障，未知在這暴力事件後，他的暴龍前途何去何從。
延伸閱讀：
文章授權轉載自《香港01》
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言