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NBA／女生最怕的暴力男！暴龍小將當街掌摑女友被捕

香港01 / PollySam 普利森
暴龍T戴維斯（Terence Davis）遭傳媒爆出用拳頭多次毆打掌摑女友臉部。 圖／美聯社
暴龍T戴維斯（Terence Davis）遭傳媒爆出用拳頭多次毆打掌摑女友臉部。 圖／美聯社

NBA圈子球星有名有利，有人會成為萬人學習對象，但亦有在花花世界迷失了的年輕人。

就像入選年度新秀二隊的暴龍T戴維斯（Terence Davis），昨日遭傳媒爆出用拳頭多次毆打掌摑女友臉部，並隨即被曼哈頓警方逮捕到案。

據《ESPN》指警方引述當時場景，T戴維斯與女友在曼哈頓街頭爆發衝突。

二人爭吵進一步升級，男的不僅左右開弓動掌摑女友，也攻擊對方眼部，最後更搶走女方手機直接砸碎螢幕。其後警方隨即以襲擊與毀損財物罪名逮捕該暴龍球員。

T戴維斯上季在72場常規賽，交出場均7.5分、3.3籃板、1.6助攻及投籃命中率45.6%的不俗成績，其後也入選年度新秀二隊。

他效力的暴龍事後發出官方聲明，強調已了解相關報導，並將蒐集更多資訊，才決定如何處置。T戴維斯下季與暴龍的合約仍屬無保障，未知在這暴力事件後，他的暴龍前途何去何從。

延伸閱讀：

【NBA人物】無名小卒到世界級全能長人　戴維斯的天賦和機遇

【NBA】年度最佳陣容出爐！　詹皇16次入選成史上第一人

文章授權轉載自《香港01》

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