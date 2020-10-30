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76人薪資結構疊床架屋 魔球新總裁莫雷也難解套

聯合新聞網 / 特約記者李亦伸
前火箭總管莫雷轉戰76人升任總裁，他要處理的是一顆燙手山芋，要能減緩球隊薪資的快速膨脹，又要提升球隊的戰績，真是相當艱鉅的任務。 美聯社資料照片
前火箭總管莫雷轉戰76人升任總裁，他要處理的是一顆燙手山芋，要能減緩球隊薪資的快速膨脹，又要提升球隊的戰績，真是相當艱鉅的任務。 美聯社資料照片

或許你很關心火箭新教練席拉斯能帶給火箭什麼驚奇，席拉德在獨行俠擔任助理教練為球隊創造最棒進攻和得分效率，他處世圓熟，擅於挖掘後場潛能和創造場上空間，這一切都是火箭需要做出改變元素。

但我更關心76人的改變，76人過去兩年砸了大錢，給出四分上億美元大合約，累積驚人天賦、球星，卻也套牢自己。現在又把前火箭總管莫雷簽來擔任總裁，負責球團最高決策，現代籃球事務總管布蘭德馬上被架空，新教練瑞佛斯還沒著手布局，76人老闆已經比教練更早一步動作。

莫雷擔任火箭13年總管，他是最頂尖「魔球理論」和「數據派」代表。莫雷運用「大數據」分析球員效率和貢獻值，精算「薪資結構」不想套牢自己，火箭最近幾年表現確實不差，2018年還跟勇士在西決殺滿七場，距西冠只差臨門一腳。

莫雷再高明再會精算 最終還是玩過頭引火自焚

2018年莫雷跟保羅簽下四年1.6億美元合約，加上2017年夏天跟哈登提前延長合約(一共六年2.28億美元)，導致火箭現在薪資空間動彈不得，2019年夏天莫雷最後一搏，拿保羅換雷霆衛斯特布魯克，接著送走中鋒卡培拉，火箭大玩五小變態球風，莫雷最後兩把賭注沒能為火箭扭轉頹勢。

最終結果就是火箭在上季季後賽第二輪被湖人4：1淘汰，莫雷走人，火箭教練丹東尼跑轟大師英名盡失。

莫雷的「大數據」在火箭搞得轟轟烈烈(詳見「橡皮擦計畫」一書)，但最後還是跟總冠軍無緣，他也只能另起爐灶。 擷圖自博客來網路書店
莫雷的「大數據」在火箭搞得轟轟烈烈(詳見「橡皮擦計畫」一書)，但最後還是跟總冠軍無緣，他也只能另起爐灶。 擷圖自博客來網路書店

76人老闆相信莫雷「大數據」這一套，不再相信砸大錢、堆積天賦和球星76人總管布蘭德，對76人陣容重新盤整，未來兩年最大可能釋放薪資空間，確實可能帶來改變，但同時也會讓瑞佛斯手裡的菜色、核心球星無法預期。

眼前莫雷肯定要處理幾個人物和優先目標：

1、西蒙斯五年1.68億美元合約新賽季開始執行，如果76人決定保持西蒙斯+安比德為球隊核心，那麼中鋒霍福特年薪高達2800萬美元勢必要處理，年薪超過3200萬美元，但得分效率一般般前鋒哈里斯更是燙手山芋。

哈里斯上季例行賽場均19.6分，投籃命中率4成7，三分球命中率3成6，他拿的薪水勉強能看。但季後賽場均15.8分，投籃命中率3成8，三分球命中率1成3，慘不忍睹。

替補中鋒霍福特(中)薪水高，對目前的76人幫助也不大，是球隊重整首先要想辦法換掉的球員。 歐新社資料照片
替補中鋒霍福特(中)薪水高，對目前的76人幫助也不大，是球隊重整首先要想辦法換掉的球員。 歐新社資料照片

霍福特和哈里斯都是布蘭德簽的，莫雷除了要明確確定未來76人核心，如何甩掉這兩個燙手合約，計算機恐怕很難算得出來。

2、莫雷除了要儘快處理霍福特、哈里斯兩名球星龐大合約，兩名年輕主要輪換配角理查森、柯爾克瑪茲也很可能必須搭配交易，否則76人很難出手。

意思就是，瑞佛斯手裡除了安比德和西蒙斯，新賽季他的先發、替補和主要輪換陣容，球季開打前仍會有很大變化。

3、上季季後賽76人問題和打法缺陷很明顯可以看出漏洞。一缺得力第二控球，西蒙斯傷停，球隊組織和節奏馬上遇上困難，二是場上空間太擁擠，安比德只能靠自己蠻幹苦撐，三是外線太差，禁區塞車外線又不靈，76人幾乎癱瘓。

西蒙斯(右)與安比德(左)兩人合作的效果不如預期，雖然新教頭瑞佛斯有信心改善目前的狀況，但恐怕還是需要總裁莫雷幫忙制定新戰略，以及管總布蘭德幫忙找到一些好幫手。 歐新社資料照片
西蒙斯(右)與安比德(左)兩人合作的效果不如預期，雖然新教頭瑞佛斯有信心改善目前的狀況，但恐怕還是需要總裁莫雷幫忙制定新戰略，以及管總布蘭德幫忙找到一些好幫手。 歐新社資料照片

76人例行賽三分球命中率還有3成68，水準以上，但季後賽被塞爾蒂克困死，三分命中率只剩2成6，全隊除了安比德，季後賽效率、表現都只剩下六成。

莫雷費城上崗，他必須從76人陣容調整、逐年釋放薪資空間著手，否則76人根本動彈不得。布蘭德完全被架空，瑞佛斯也無法預期他手裡的陣容、天賦、人手，現在的76人就看莫雷一個人怎麼玩。

76人跟火箭是完全不同組成，打法風格迥異球隊，火箭強在後場和控球，76人強在鋒線和內線，莫雷得先完成薪資解套再重組，跟他過去13年在火箭玩在薪資爆頂完全不同。

瑞佛斯執教能力有多高明，莫雷大數據演算和魔球理論還有多大能耐，兩年內見高下。

76人

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