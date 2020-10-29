2021年總冠軍賽 詹姆斯vs.杜蘭特最讓人期待

當NBA新球季還不知道什麼時候會正式開打，討論下一季的封王戰組合以乎顯得不合時宜，畢竟接下來還有11月的選秀和自由球員交易，各隊在休季期間仍有補強的空間或是失落的可能。然而，若是鎖定一個可能的組合，去推測這樣的發生的所需要的元素及發展軌跡，卻也是休季時一個討論的選擇。

在西區這方，湖人無疑是目前呼聲最高的王者。雖然勇士、快艇、火箭、金塊及獨行俠都有強大的挑戰者能量，但各自要解決的問題都不小。

勇士浪花兄弟傷後回歸的狀況不明，可能的先發隊型也遠不及過去完整，即使有望透過選秀和交易解決，但球團老闆雷卡布的財力受到疫情重創，讓勇士的重整蒙上陰影。至於快艇的老闆鮑默雖然沒有財力問題，但球隊在今年季後賽內閧而瀕臨戰力解體的邊緣，換了主帥之後，仍有調和球星派及草根派的磨合難題，接下來可能要先在喬治及哈威爾之間二擇一，光是彌平爭端和補縫就忙不完。

至於火箭，在雙MVP實驗早早宣告失敗，長期操盤手莫雷下台，現任老闆又發出省錢宣言的情況下，從總教練到競爭隊型都要重頭再找，哈登和衛斯布魯克兩人即使個人實力不下滑，想要聯手重返總冠軍賽仍得再等等。

金塊和獨行俠則是戰力上昇的潛力股，在經過今年季後賽的洗禮之後，眾人對這兩支球隊的期待更盛，相比指標球星雙雙被打壞行情的快艇和火箭，金塊和獨行俠都打出了絕對領袖。金塊已經靠約柯奇和穆雷踩進西決，獨行俠則有唐西奇無限閃耀的光環，兩隊下一季確實有能力進逼西區王座。

不過，現在的金塊在經過西決的驗證之後，他們和湖人之間的距離仍在；獨行俠只有唐西奇一人發光，若波爾辛吉斯新季持續因此而黯淡，一長一消之間，球隊可能仍在原地踏步。在經過排除法之後，核心戰力完整的湖人依舊最被看好，詹姆斯有了戴維斯輔佐，即使其他副手陣容將有所變動，在季後補強之後有可能仍是和球團口袋一樣深。

唐西奇(左)與雷納德(右)在下個球季可能都很難獲得更好的隊友支援，想要跟湖人爭西區老大難度更高。 歐新社資料照片

至於東區，籃網則是最有可能出線的新面孔。當然，過去兩季的東區霸主公鹿依舊具備封王實力，而這兩年的東區決賽冠軍暴龍和熱火也有能力再戰總冠軍，早已重建完成的塞爾提克和即將再度補強的七六人同樣有叫板東區老大的實力。不過，籃網要面對的這些競爭者都有隱憂難解，可能將一再重蹈覆轍。

公鹿連兩年在季後賽倒下，已經出現季後賽軟手的症頭，史上第12位連兩季拿下MVP的安戴托昆波已被找到破解版，在例行賽看似強力無匹，但過不了季後賽的針對防守，讓他的個人能力與球隊戰力斷線。第一主將總是輕鬆被季後賽對手孤立在團隊運作之外，公鹿這個覆轍不解決，想要打總冠軍賽很難。

暴龍和熱火這兩個過去的東區代表則是有一年遊的運氣成份，兩隊都是仰賴第一年的新當家輸出的即戰力而上位，暴龍那年靠雷納德，熱火今年則是靠巴特勒。面對下一季，兩隊的差別是巴特勒仍將留隊，繼續帶領一票新秀，而暴龍則是還在等新一哥席亞康真正冒出頭。熱火確實有機會比今年更強，但他們能不能避免暴龍的覆轍還很難說。而暴龍的三老將班底（羅瑞、小加索和伊巴卡）將會更老，想證明自己沒雷納德一樣行，恐怕是愈趨困難。

而連年被看好，卻重演相同劇碼一再落馬的塞爾提克和76人，各自也有宿疾得要解決。塞爾提克的團隊戰力無庸至疑，從場上調度的總教練到場外操盤的總經理，功力都是聯盟頂尖，但早該實現的綠色王朝始終沒影，沒有一級球星坐鎮的弱點愈來愈被放大。至於季前雷聲總是最大的76人，即使有雙星在陣，但在季後賽落下的雨點卻不成比例的小，而在連年不停的爭議聲之中，76人總算決定換帥重來。

塞隊已經得享大名，但新一季這支綠衫軍可能坐實「最佳綠葉」之名，繼續當東區強隊的陪襯；而相信過程的76人，重建過程可能會比他們相信的更久。同樣經過排除法之後，擁有杜蘭特和厄文的籃網成了下一季的封王熱門。此一從未驗證的新組合，加上人氣球星奈許第一年的執教，因為新鮮，而讓人對籃網充滿無盡的想像空間和期待熱度。

塞爾蒂克雖然陣中充滿像塔圖姆(左)一樣有天賦的球員，但沒有一個資深球星來帶隊，在關鍵時刻常常自亂陣腳。 歐新社資料照片

2021年總冠軍賽，有可能將由詹姆斯及杜蘭特領銜對戰。這樣的對戰組合若要成真，中間確實有非常多要克服的障礙。除了要面對各隊補強之後所創造出來的競爭環境，兩隊自己也有許多問題需要解決及調整，尤其運氣和傷病等不確定因素，在在都會影響到臨場對戰結果的層層環節。但若說兩人想要打進明年的總冠軍賽最大的關鍵是什麼，答案其實是年紀。

先看詹姆斯。看過今年總冠軍賽的表現，詹姆斯個人的統治力依舊驚人，然而明年就滿36歲的他，還能不能抵擋老化帶來的種種問題？眾人總把他和喬丹相比，但喬丹拿下最後一冠時是35歲，詹姆斯能不能打破這個限制？

有人說，即使是36歲的喬丹一樣有奪冠實力，只是他選擇退休不打，所以35歲這個奪冠天花板並不存在。也有人說，喬丹在2001年以38歲的年紀又在巫師打了兩季，除了身旁的團隊實在不濟事，讓他距離冠軍極為遙遠，但從比賽中也看得出喬丹個人能力的下滑。球員最大的問題是年紀，這一點詹姆斯也不例外。

更何況，對比喬丹，詹姆斯在年紀上還有兩大隱憂。第一是休息，第二是打法。說到出賽時間，在這兩人分別統治NBA的時期，全聯盟無人能出其右。但喬丹打了四年大學籃球，中間又一度退休，相比詹姆斯從高中畢業就開始在職業賽打球，期間還連續打進季後賽及決賽，他長年操勞的程度遠勝喬丹。比起其他同期球員，他經常是當年球季最晚結束的一個，面對的比賽強度及長度也是最高，累積的疲勞遠比其他人更嚴重。

沒有休息的詹姆斯，到了他36歲的時候會出現什麼身體變化難以預料，但可以預期的是，詹姆斯因為受傷而長期缺賽的風險必然會更高。

至於詹姆斯的打法，並沒有像喬丹那樣成功地做出明顯的轉型。喬丹在體能下降之後，重新靠後仰跳投的進攻方式取回統治力，對比喬丹在生涯後期的轉變，詹姆斯賴以致勝的方程式並沒有太巨大的改變。他確實更懂分球，也更多在三分線的出手，但詹姆斯得分效率最高的武器還是他的切入突破。這是他最能影響比賽勝負的關鍵能力，在切入後的分球也是他最能帶動隊友進攻的方式之一，只是，這也是最依賴他體能條件的進攻手段。36歲的他，在身體狀況老化及比賽後段體能下滑時，還能不能用這樣的進攻模式統治比賽？答案必然存疑。

再看遠離眾人目光已久的杜蘭特，最大的問題是他的傷勢。自從去年總冠軍賽受傷之後，即使傳出他復健順利，但阿基里斯腱撕裂仍是足以終結球員生涯的大傷，杜蘭特的攻守能力會剩下幾成依舊難講。

就算他能保有八成以上的身手，下一季杜蘭特也已32歲了。一年的空白加上兩年的老化，七折八扣之後，杜蘭特還是不是之前的總冠軍MVP就很難說。不過，比起詹姆斯，杜蘭特不只在年紀上佔了一點優勢，而在身高及打法上也是如此。

若說NBA球員最能用來「抗老化」的武器，最常見的大概就是身高和投籃能力了。畢竟，球員的身高優勢就是擺在那裡，不會因為年紀變大而改變。至於投籃技巧也是一樣，只會愈來愈純熟。

籃球比賽裡，身高的影響力始終存在，高人一等的杜蘭特即使老了，仍能持續佔有對位的空優。至於投籃的準確度確實會因為年紀大而受到影響，畢竟體能已經下滑，在全力跑動甩開對手防守之後，比賽後半段的命中率難免會下降。但六呎十吋又擁有絕佳投射能力的杜蘭特，擁有射程遠，範圍廣，障礙少的特點，只要有足夠的掩護和走位設計，他依舊能靠個人的投籃來主導對戰走向。

由此看來，比起詹姆斯，年紀對杜蘭特的影響或許不會那樣大，而且他又相對年輕。但詹姆斯從未受過杜蘭特這樣的大傷，也沒經歷這麼長的空窗期在復健，又是第三年待在同一支球隊，新球季仍有可能直接複製這一季的成功。而杜蘭特是換了球隊也換了分區，傷後的實力也受到質疑，籃網的下一年會不會因為杜蘭特無法滿血回歸，而變成另一年的練兵期，同樣令人擔心。

無論如何，原本在東西區稱霸的詹姆斯和杜蘭特，而今互換分區，若能再度在總冠軍賽碰頭，確實是一大話題。不過，年紀是他們共同的敵人。目前看來，討論2021年的總冠軍賽對戰組合還言之過早，但從現在就關注他們為下一季的準備，卻是個有趣的開始。