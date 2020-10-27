籃球／中華白下三分雨 22分大勝璞園

中華白隊今天在molten台灣超級籃球挑戰賽下起三分雨，謝亞軒外線9投6中領軍下，全隊飆進14記三分彈，以88：66大勝璞園隊，第4勝入袋。

中華白開賽進攻當機，第一節進行到5分半才由林正「三分打」分數開張，不過陳昱瑞接續就展現外圍火力，在他單節11分挹注下，中華白反以18：12領先。

第二節換謝亞軒外線開炮，他和單節飆進3記三分球在內的11分，助隊半場打完領先擴大到44：29；璞園下半場一度將分數追到60：68，但謝亞軒「拖車」快攻後底角三分線再開火，高錦瑋再加碼外線，中華白拉出一波20：6高潮，再以超過20分的差距擊敗璞園。

molten盃預賽進行兩循環賽事，中華白首度碰璞園就以106：71大勝，今天再以30投14中、命中率超過4成6的三分球攻勢射下對戰2連勝，謝亞軒外線9投6中拿全場最高24分，高錦瑋和陳昱瑞三分球都是5投3中，長人譚傑龍和林正也各贊助一記三分彈。

林正笑說，外籍教練帕克給大家很多空間，「教練有說，有空檔就可以出手，而且也知道他們很多人受傷，我們年輕，後衛和前鋒速度快，快節奏就會讓他們吃不消。」