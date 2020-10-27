NBA／湖人奪冠樂極生悲？ 洛杉磯染疫人數增

洛杉磯新冠肺炎染疫者飆升，當地衛生局將部分原因歸咎湖人隊，指湖人當地10月11日擊敗熱火隊、奪下隊史第17座NBA總冠軍，球迷觀戰、慶功之餘卻沒維持社交安全距離和戴上口罩，群聚下讓疫情更嚴重。

10月初時，洛杉磯的新冠肺炎增加案例是平均每日不到1000人，上周增加到每天平均近1200人；截至當地周一，洛杉磯已有超過30萬人確診，造成7千多名患者死亡。

洛杉磯衛生局接受《今日美國》訪問提到，近期染疫人數增加，有很大可能和球迷觀賞湖人季後賽有關，且湖人奪冠讓球迷又有慶祝機會，「無法確定造成染疫人數增加的確切破口是什麼，然而聚集觀看和慶祝湖人比賽是很可能的原因，2到3周前人們沒戴口罩且密切彼此接觸，造成洛杉磯染疫數增加。」

洛杉磯衛生局還擔心，道奇隊已在世界大賽「聽牌」，只要再1勝就可以擊敗光芒隊，官方擔心球迷慶祝時警覺性降低，染疫人數因此又增加，「當球迷持續觀賞和慶祝洛杉磯的職業球隊，我們要謹記，如果有人沒遵守位商當局的規定，染疫數會持續增加，不只增加病例和死亡人數，也會讓康復步調慢下來。」