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保證能整合快艇雙星 泰隆魯兵法真有這麼高明？

聯合新聞網 / 特約記者李亦伸
泰隆魯在2016年首次擔任總教練時，就帶領騎士拿下總冠軍，但在2018年遭到開除，2019年擔任快艇助理教練，想不到在今年球季結束後就被快艇扶正。 美聯社
泰隆魯在2016年首次擔任總教練時，就帶領騎士拿下總冠軍，但在2018年遭到開除，2019年擔任快艇助理教練，想不到在今年球季結束後就被快艇扶正。 美聯社

快艇最近很忙很亂很有作為，快艇老闆鮑墨對快艇在西區季後賽第二輪3：1領先情況下連輸金塊三場被逆轉淘汰非常不爽。季外直接開除教練瑞佛斯，換上曾經執教詹姆斯，率領騎士2016年成功奪冠泰隆魯。快艇老闆鮑墨更強調「泰隆魯是NBA最好教練」，非常誇張，有可能是NBA2020年最大笑話。

跡象顯示，起用泰隆魯，不是選擇其他教練，應該不是快艇總管法蘭克的決定，也沒有跟快艇一哥雷納德、二哥喬治商量。這是鮑墨自己意志和選擇。或許曾經與詹姆斯相處良好的泰隆魯，真的可以執教雷納德+喬治，並且幫助快艇解套，一飛沖天。

當全世界大多數專業人士都認為，快艇需要交易兩大球星之一，很可能就是喬治，改變球隊組成，同時添加一名傳統組織後衛，比如像：湖人後衛朗多，在組織、節奏和創造力上領導球隊，彌補雷納德、喬治在領袖魅力和領導力上的不足。

但泰隆魯有自己堅持和兵法。魯強調，「雷納德和喬治將會在快艇待上很長時間，我們需要做的就是把球轉移起來，增加更多跑動和速度、節奏，讓雷納德、喬治和隊友都能在場上發揮最大作用，打出更完美團隊」。

泰隆魯認為在他的帶領之下，雷納德(右)與喬治(左)不需要拆夥，他有辦法讓兩人都能有最好的發揮。 美聯社資料照片
泰隆魯認為在他的帶領之下，雷納德(右)與喬治(左)不需要拆夥，他有辦法讓兩人都能有最好的發揮。 美聯社資料照片

泰隆魯的快艇兵法並不難解，他要快艇更多分享球，不是太多單打獨鬥，他需要球員打出更快節奏，展現快艇天賦、對位優勢，同時在雷納德、喬治兩人分別帶隊和合體同時出賽，都能展現各自最大能力和效率。

快艇七戰四勝季後賽系列賽被金塊從1：3落後翻盤，除了教練執教應變失控，主要原因有幾個：

1、單打獨鬥太多：雷納德、喬治、威廉斯三名快艇主要持球員都是聯盟頂尖球星、一對一和得分高手，不管球隊領先還是落後，三名核心主力太多單打，都未能把團隊、隊友潛能激發出來，凝聚防守能量，展現球隊和團隊韌性。

快艇雖然被認為是雷納德的球隊，但是喬治(左)和威廉斯(右)也都很倚賴單打能力來進攻，造成團隊合作效果不佳。 歐新社資料照片
快艇雖然被認為是雷納德的球隊，但是喬治(左)和威廉斯(右)也都很倚賴單打能力來進攻，造成團隊合作效果不佳。 歐新社資料照片

2、下半場防守鬆懈：快艇三連敗輸金塊慘遭逆轉，這三場球快艇都是先盛後衰，輸在下半場或第四節被翻盤。球隊防守、團隊、關鍵球把握性都出現問題，教練解決不了，球星也沒有足夠帶動能力。

3、球星失去帶隊作用：雷納德個人、得分、攻防都非常出色，但他並不是領導人才，缺乏領袖魅力。喬治是全能前鋒，擁有創造力和帶動性，但做為快艇二當家和雷納德隊友，喬治反而失去球星光環和穩定作用。快艇兩大球星都只能打自己的籃球，教練束手無策，角色球員被邊緣化，團隊自然瓦解。

一個傳統組織後衛(比如：朗多)真的能拯救快艇，幫助雷納德帶隊，同時在休息室產生良好氛圍？我也很懷疑，因為雷納德、喬治兩大球星都要大量球權和戰術，威廉斯和貝佛利也都要25-30分鐘上場時間和戰術角色，快艇再加一名擅長組織控球後衛，他能分到多少上場時間和球權、戰術，肯定有問題。

快艇需要一名組織型控球幫忙帶隊，想法和解套思路沒錯，但問題在快艇已經有四名後場球員同時擁有大量球權、戰術角色、上場時間，即使搶下朗多，他能分到的上場時間和球權、角色也很有限，同時也會大量削減威廉斯、貝佛利上場空間和球權。

雷納德和喬治並非不能共存，這是泰隆魯執教思維，他的想法沒錯，但那需要執教功力。角色球員配置、組合，防守對位要求，以及雷納德和喬治相互配合、為彼此犧牲+解讀比賽智商，都是成敗關鍵。

騎士能在2016年逆轉勇士贏得總冠軍，實在是詹姆斯(右)無人能敵，泰隆魯(左)並沒有多麼厲害的戰術或調度。 歐新社資料照片
騎士能在2016年逆轉勇士贏得總冠軍，實在是詹姆斯(右)無人能敵，泰隆魯(左)並沒有多麼厲害的戰術或調度。 歐新社資料照片

雷納德不是詹姆斯，這是泰隆魯最大挑戰，詹姆斯為泰隆魯解決所有團隊默契和角色球員定位問題，這是雷納德做不到的事。泰隆魯也沒有足夠多的防守苦工和角色球員，像當年騎士中鋒湯普森、大前鋒勒夫，以及防守工兵傑佛森、戴拉維多法、薛姆波特、佛萊等角色球員。

泰隆魯2016年執教騎士成功逆轉勇士奪冠，更正確符合現實的說法，是詹姆斯成就泰隆魯，他為泰隆魯執教生涯寫下最偉大一頁。沒有詹姆斯的泰隆魯，得靠自己的快艇兵法，展現執教能力和領軍風格，讓雷納德、喬治服氣，願意為他打球，更要讓快艇所有角色球員努力防守，甘於角色發揮最大功能。

快艇 雷納德 喬治 詹姆斯

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