網球／波蘭總統確診 法網冠軍團隊隔離

波蘭19女將斯威雅蒂（Iga Swiatek）月初剛打下法網金盃，成為波蘭網將第一人，但她剛拜見的波蘭總統杜達（Andrzej Duda）確診新冠肺炎，保險起見新科法網冠軍將進行隔離。

「我和團隊成員都沒有新冠肺炎的症狀，我們都有進行例行檢測，將按照目前程序進行隔離。」斯威雅蒂昨天透過推特報告近況。

斯威雅蒂以排名54參加法網，奪冠後成波蘭英雄，世界排名更竄升到生涯新高的第17位；她兩天前才晉見杜達，因體育表現有功獲頒金質勳章，但杜達昨天確診新冠肺炎，曾近距離接觸的斯威雅蒂也受影響；好消息是目前隔離中的杜達身體感覺很不錯。

斯威亞蒂是法網近28年來的最年輕冠軍得主，同時是波蘭女將近81年來首位打進法網決賽的女將，前途無可限量。