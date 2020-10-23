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籃球／璞園菜鳥盧峻翔飆6三分彈 放眼SBL新人王

聯合報 / 記者劉肇育／台北即時報導
璞園盧峻翔砍進6顆三分球、拿下27分。圖／中華籃球協會提供
璞園盧峻翔砍進6顆三分球、拿下27分。圖／中華籃球協會提供

在今年SBL選秀會上於首輪第4順位被璞園隊選進的輔大射手盧峻翔，今天在台灣超級籃球挑戰賽迎戰裕隆隊的比賽中，單場轟進6顆三分球、拿下27分，繳出轉戰SBL後的代表作，甚至比下裕隆探花斑霸的16分、15籃板，幫助璞園以82：75取勝。

璞園今年決定跨打SBL與P聯盟後，透過SBL選秀入隊的盧峻翔也確定會留在SBL戰場上，而在日前出戰九太科技隊的比賽中，盧峻翔也成為球隊五壯士之一，打滿40分鐘拿下16分、6籃板、4抄截、3助攻。

不過在今天出戰裕隆的比賽中他手感更加火燙，出手14次命中10球，其中包括6顆三分球，拿下全場最高的27分，打出今年首輪新秀的身價，更被教練楊宜峰點名將是璞園新賽季寄予厚望的鋒線球員。

楊宜峰指出，璞園在人手不足的情況下，期待每場比賽都有人能夠跳出來，而盧峻翔在歷經前一場打滿40分鐘的難得經驗洗禮後，似乎更能適應SBL的節奏與強度，加上他平時訓練就相當努力，所以在施晉堯因傷缺陣的情況下，決定讓他先發上陣。

過去在UBA就展現射手本色的盧峻翔則表示，在球隊缺人的情況下必須更懂得把握機會，甚至將在新賽季爭奪SBL最佳新秀，也是他人生第一個新人王頭銜，「教練把我擺上先發，要我不要怕，而我也應該作出回應，給我多少時間，我就要做多少事情。」

SBL 璞園

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