累積天賦卻無法兌現 尼克令人費解的新秀養成

本球季的休賽期才開展開，尼克針對後場補強的風聲不斷，除球團一直以來都屬意的保羅(Chris Paul)之外，才待在火箭一年的衛斯特布魯克(Russell Westbrook)也傳出火箭有意出脫，一旦屬實，那麼衛斯特布魯克也會在尼克球團鎖定的雷達之內，甚至來自奪冠班底的朗多(Rajon Rondo)，都成為補強目標。

尼克連年積弱不振，本季僅有21勝45敗，雖有大蘋果的商業市場號召力，卻無法帶來指標性球星加盟。身處紐約得面臨更加無情的與論壓力、媒體關注度等外在因素，若是心理素質不夠強，很容易影響到自身狀態。

尼克目前位於遙遙無期的重建，沒有一線球星的坐鎮帶領，彷彿群龍無首。但球團靠著連年的樂透選秀，交易，其實陣容年輕化許多，各位置亦囤積了不少天賦。無奈高層近年整合一支球隊的功力與對培養年輕球員的操作為人詬病。無論是轉隊而來尋求新舞台，或者是原生尼克選秀出身的球員，總在球迷過多的期待後看見失望。

後場人手充足 尼克卻無法炒出好菜

以球場指揮核心的後場組合來說，裴頓(Elfrid Payton)過去在魔術前四季都是先發級別的球員，直到前兩年輾轉待過太陽、鵜鶘因傷出賽場次不多。本季轉戰尼克，組織能力不錯的斐頓理當有充足的發揮空間，場均上場27.7分鐘，無奈狀況不佳，外圍投籃與罰球依然是他最大罩門。

另一位則是新法國跑車尼利基納(Frank Ntilikina)，打完世界盃籃球賽後，22歲的他聲勢一度水漲船高，但回到NBA賽場似乎又出現節奏脫鉤的狀況，場均出賽20.8分鐘，雖然中距離，三分線乃至罰球命中率都是三個球季以來的新高，但整體不到4成的命中率，還有很多的成長空間。尼利基納多的刁鑽程度差前輩正宗法國跑車帕克(Tony Parker)還非常遠，教練團沒能多開發他擁有6呎4吋的身高優勢去設計戰術是十分可惜的環節。

尼利基納(中)雖然才21歲，但在尼克已經打了3個球季了，3年來的進步有如龜速，場均得分僅6.0分，不知尼克還有多少耐心？ 歐新社資料照片

接下來同樣是在尼克打到銷聲匿跡的昔日新星之一，史密斯(Dennis Smith Jr.)，當年在獨行俠首年表現不俗，體能勁爆，球風迷人，頗有未來人氣少主的味道。無奈選秀會上影響著他身價最重要因素的傷病史還是找上門來，生涯次年在獨行俠僅出賽32場。轉戰尼克兩年來卻只打了21、34場，理想劇本是史密斯加入尼克，能擺脫傷勢重拾身手，像大學時期獲得更多主導權發揮擅長風格。沒料到教練團給予他的定位搖擺不定，個人健康狀態不穩定，導致身價直線滑落，連帶壓縮他的上場時間僅剩15.8分鐘，本季表現暴跌，多項數據創生涯新低，昔日被高度期待的天賦黯然地被消磨無光。

基本上三人要司職球隊主控，或者一同上場的雙控球陣容，輪替不是問題，只可惜教練團似乎無法找到三人的使用說明書，投籃穩定度則是這組合的共通弱點。當年大蘋果球迷還在砲轟球團為何選擇來自法國的尼利基納而放掉史密斯，現在則是兩人同隊掙扎，尋求職業生涯的突破。

明明當年都是樂透區好手，(斐頓2014年第10順位，尼利基納2017年第8順位，史密斯2017年第9順位)，時至今日卻沒有發揮出被高度期盼的潛力。同場加映，尼克還放掉效力兩年，同樣出身於樂透區，2015年第7順位，現於爵士擔任替補控球，成效不錯的穆迪耶(Emmanuel Mudiay)。

鋒線人手空有本領 教練團卻無法整合

能夠兼任得分後衛、小前鋒的巴瑞特(RJ Barrett)在菜鳥球季便受到重用，56場出賽有55場先發，上場30.4分鐘，14.3分5籃板2.6助攻，投籃命中率40.2%，三分球命中率32%。以首年來說，巴瑞特繳出的成績單不差，可惜的是巴瑞特過去輝煌的功績，以及被高度期待的身手，對比他現在應有的本領，似乎沒看見太多未被想像的可能，你會覺得這本來就是他的天賦該展現的模樣。

巴瑞特(右)生涯首季的表現不差，可惜他貴為選秀探花，又曾是全美第一高中生，與今年一卡車的新人在例行賽和季後賽有驚奇的演出相比，讓他相形失色。 歐新社資料照片

巴瑞特當年率領加拿大在U19世青賽殺翻美國隊，最終奪下金牌及個人MVP的巴瑞特聲名大噪，被譽為新一代的怪物新秀，同時被封為全美第一高中生。經過一年的杜克大學生涯挑戰職業以來，巴瑞特的技術面似乎成長停滯，他雖然號稱全方位，但經驗不足，過於躁進，在尼克時而需要佔用球權發動攻勢，降低了進攻流暢性。對巴瑞特的期待之高，從教練團賦予這新秀的球權、時間便可窺知，但目前的表現的仍不符他的條件。

尼克有放巴瑞特吃草，磨練的態度，大大壓縮另一名尚值得培養的二年級生前鋒諾克斯(Kevin Knox)的空間，2018年第9順位，出自於名門肯塔基的他於新人年先發57場，雖投籃命中率37%，三分球命中率34%，不是相當理想，上場28.8分鐘繳出12.8分4.5籃板，但對比於本季看到他的表現，才會不禁更讓人搖頭。

諾克斯第二年出賽時間僅剩17分鐘，各項數據全面退化，命中率創新低，得分僅6.4分，完全看不懂球團前後兩年對於諾克斯的養成方針之落差。

諾克斯出身名門肯塔基，是2018年選秀第一輪第9順位被尼克選進，首季的表現差強人意，但本季竟然大幅衰退，尼克的新人養成實在大有問題。 歐新社資料照片

尼克球團像無頭蒼蠅 應先確立建隊方針

不論球團休賽季是否想盤來保羅或衛斯特布魯克，尼克的建隊原則，究竟是圍繞在重點年輕球員的未來上，還是得建立win now的即戰力陣容，球團的方向這幾年看來都是令人費解，最終在自由市場上撈了位置重疊的諸位球員展開新賽季。

希望尼克制服組能建立一套養成制度，確立球隊未來的發展方向，否則再來多少位樂透區好手，很可能同樣得面臨球團時常驚人之舉的交易操作而被拆夥，球隊體系就周而復始的一直在原地踏步。

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