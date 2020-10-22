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P聯盟／不反對球隊與張宗憲簽約 聯盟：注意公眾形象

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
張宗憲。 報系資料照
張宗憲。 報系資料照

P聯盟在今天發出聲明稿表示，日前因臨檢遭警方查獲持有大麻菸油電子菸的前寶島夢想家球星張宗憲，已收到台北地檢署緩起訴處分書，聯盟將基於張宗憲遭查獲所攜毒品時聯盟尚未正式成立，並不反對球隊與其接觸簽約，並提醒球團應注意公眾形象，與善盡社會責任。

張宗憲於7月15日清晨於計程車上遭警方臨檢時查獲含有大麻菸油之電子菸，而遭警方移送地檢署，經歷三個多月調查，張宗憲收到台北地檢署緩起訴處分，同時必須接受戒癮治療。

P聯盟指出，由於聯盟目前尚未正式公布賽務制度與章程，其中有相關毒品條例還在與各球團確認細節，這也是聯盟對於賭博、毒品、酒駕等攸關聯盟信譽與形象等最為關鍵部分，但張宗憲遭查獲時聯盟還未正式登記成立，各球團也還不是股東關係，張宗憲並不算聯盟球員。

P聯盟強調，制度規範基於不溯及既往之法治精神，他遭原屬球團開除後，已經是自由球員身份，聯盟無法禁止簽約；於聯盟對於此案立場，執行長陳建州亦認為應視涉毒情節決定給予球員自新機會，並以實際行動投入反毒教育與推廣，才是緩起訴之外，真正負起社會責任之舉。

但P聯盟強調，雖無法基於章程之強制判罰，但也期待有意網羅張宗憲之球團，能夠負起應有社會責任並以具體行動做出回饋，除接受戒癮治療外，球團能以他的案例投入反毒教育並宣導大麻、以及含有違禁成分之電子菸油等危害，才是聯盟所希望傳達以法治精神和正面社會影響的價值

張宗憲 自由球員 寶島夢想家

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