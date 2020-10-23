衛少若與喬治互換 快艇、火箭雙贏的絕妙好交易！

NBA季外美媒許多專家都在為各隊謀求「解套」，創造「爭冠之路」。最火的流言、觀點包括公鹿積極爭取交易拿到雷霆保羅或火箭哈登，最新創意是湖人可以用格林+庫茲瑪+麥基+選秀權，交易拿下馬刺後衛德羅展，組成湖人三巨頭。

今年NBA季外非常特別，東區公鹿、塞爾蒂克、熱火、76人，西區勇士、快艇、火箭、金塊、獨行俠，只要移動其中一個版塊，就有可能產生一支更具競爭力爭冠球隊。

像勇士需要一名有影響力長人，最優質人選是暴龍自由球員伊巴卡或小加索，勇士手裡還有維金斯+2020新人榜眼籤可以做為交易籌碼，非常有競爭力。

連續兩季打出聯盟第一戰績公鹿需要做出改變，完成爭冠目標同時留下「字母哥」安戴托昆波，安戴托昆波還需要一名真正領袖。球員市場對公鹿最理想爭冠王牌不是雷霆保羅就是火箭哈登，據傳這也是字母哥開給球團參考名單。

哈登(左)與安戴托昆波(右)皆有萬夫莫敵之勇，得一人可變強隊，兩人同隊要拿冠軍何難之有？但是字母哥的「幻想」恐怕難以成行。 2019-20 Panini Illusions 球員卡

快艇與火箭 西區上季最令人失望的兩隊

快艇「超級雙人組」雷納德+喬治未能產生化學變化，幫助快艇攻頂，喬治在快艇和雷納德光芒下，明顯失去他的角色和場上效率。30歲喬治是全能前鋒，上上賽季在雷霆還打出場均28分、8籃板、4助攻，三分命中率3成89出色表現，進入年度MVP候選前三。

火箭「超級MVP」組合哈登+衛斯特布魯克同樣未能產生化學變化，火箭打不出更完美團隊戰力，跟快艇一樣，球隊少了團隊合作，更多是球星個人持球單打。其中衛斯特布魯克鋒芒和場上作用逐漸被稀釋。

喬治和雷納德都是前鋒，需要球權，擁有全能身手和得分技巧，對位形成錯位能力非常出色。兩人都是球隊進攻第一選擇。

哈登和衛少都是後衛，需要球權，都是進攻得分高手，擅長用突破和個人得分改變比賽節奏。兩人都是球隊第一指揮官，。喬治年薪3000萬美元比衛少3800萬美元便宜，但身價和能力相差不大。

對快艇來說，拆散雷納德和喬治「超級雙人組」非常可惜，他們兩人才第一季聯手，他們需要時間磨合，找到彼此信任方式和打球默契。

對火箭而言，拆散哈登和衛少也不一定會更完美，兩人是第一個賽季一起打球，他們都願意為彼此犧牲、付出，他們也需要時間建立默契，帶動火箭團隊。

哈登和衛斯特布魯克(左)都需要大量球權，雷納德和喬治(右)則是默契不佳，不如拆一拆重新組合。 2019-20 Panini Illusion 球員卡

其實快艇應該跟火箭進行交易，快艇送出喬治，讓全能前鋒+控球前鋒去幫助哈登，成就火箭更完美團隊。火箭送出衛少，讓殺氣騰騰，人擋殺人佛擋殺佛的衛少去幫助雷納德，成就快艇不同風格和人員組合。

雷納德需要一名後衛，哈登需要一名前鋒，喬治需要一名專職進攻得分核心隊友，衛少需要一個跟他搭檔的全能前鋒，一如兩年前雷霆的衛少+喬治。

籃球、團隊、默契產生的化學變化有時候就是無法解釋，那是一種微妙氛圍和組合，換個球員換個手氣，融入不同風格和位置，往往就能產生相加相乘效果，超乎數據演算和邏輯推理。

默契、領袖能力是「無法量化」的東西，團隊和化學變化也不是「大數據」可以完美呈現，很多時候換個人、換個角色、不同位置，情況和結果也會完全不同。

火箭用衛少換快艇喬治，各取所需兩全其美，誰都沒有吃虧，但都有可能改變上季團隊打不出更好化學變化，第二號球星戰力、天賦都被稀釋問題，也能讓隊友更舒服，教練執教更容易。

快艇、火箭都必須要做出改變，快艇用喬治換火箭衛少，火箭用衛少交易快艇喬治，兩隊都有可能成為更大贏家。