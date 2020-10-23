快訊

直播／美國總統大選最終辯論 川普能把握最後反攻機會？

iPhone 12頭香姐上週六就報到 家人輪番助陣搶這顏色

聽新聞
test
0:00 / 0:00

衛少若與喬治互換 快艇、火箭雙贏的絕妙好交易！

聯合新聞網 / 特約記者李亦伸
今年球季喬治(左)在快艇與衛少(右)在火箭都有適應不良的問題，兩隊高層若能再將這兩名球員進行交換，可能會讓雙方各取所需、一起成為贏家。 2019-20 Panini Conterders 球員卡
今年球季喬治(左)在快艇與衛少(右)在火箭都有適應不良的問題，兩隊高層若能再將這兩名球員進行交換，可能會讓雙方各取所需、一起成為贏家。 2019-20 Panini Conterders 球員卡

NBA季外美媒許多專家都在為各隊謀求「解套」，創造「爭冠之路」。最火的流言、觀點包括公鹿積極爭取交易拿到雷霆保羅或火箭哈登，最新創意是湖人可以用格林+庫茲瑪+麥基+選秀權，交易拿下馬刺後衛德羅展，組成湖人三巨頭。

今年NBA季外非常特別，東區公鹿、塞爾蒂克、熱火、76人，西區勇士、快艇、火箭、金塊、獨行俠，只要移動其中一個版塊，就有可能產生一支更具競爭力爭冠球隊。

像勇士需要一名有影響力長人，最優質人選是暴龍自由球員伊巴卡或小加索，勇士手裡還有維金斯+2020新人榜眼籤可以做為交易籌碼，非常有競爭力。

連續兩季打出聯盟第一戰績公鹿需要做出改變，完成爭冠目標同時留下「字母哥」安戴托昆波，安戴托昆波還需要一名真正領袖。球員市場對公鹿最理想爭冠王牌不是雷霆保羅就是火箭哈登，據傳這也是字母哥開給球團參考名單。

哈登(左)與安戴托昆波(右)皆有萬夫莫敵之勇，得一人可變強隊，兩人同隊要拿冠軍何難之有？但是字母哥的「幻想」恐怕難以成行。 2019-20 Panini Illusions 球員卡
哈登(左)與安戴托昆波(右)皆有萬夫莫敵之勇，得一人可變強隊，兩人同隊要拿冠軍何難之有？但是字母哥的「幻想」恐怕難以成行。 2019-20 Panini Illusions 球員卡

快艇與火箭 西區上季最令人失望的兩隊

快艇「超級雙人組」雷納德+喬治未能產生化學變化，幫助快艇攻頂，喬治在快艇和雷納德光芒下，明顯失去他的角色和場上效率。30歲喬治是全能前鋒，上上賽季在雷霆還打出場均28分、8籃板、4助攻，三分命中率3成89出色表現，進入年度MVP候選前三。

火箭「超級MVP」組合哈登+衛斯特布魯克同樣未能產生化學變化，火箭打不出更完美團隊戰力，跟快艇一樣，球隊少了團隊合作，更多是球星個人持球單打。其中衛斯特布魯克鋒芒和場上作用逐漸被稀釋。

喬治和雷納德都是前鋒，需要球權，擁有全能身手和得分技巧，對位形成錯位能力非常出色。兩人都是球隊進攻第一選擇。

哈登和衛少都是後衛，需要球權，都是進攻得分高手，擅長用突破和個人得分改變比賽節奏。兩人都是球隊第一指揮官，。喬治年薪3000萬美元比衛少3800萬美元便宜，但身價和能力相差不大。

對快艇來說，拆散雷納德和喬治「超級雙人組」非常可惜，他們兩人才第一季聯手，他們需要時間磨合，找到彼此信任方式和打球默契。

對火箭而言，拆散哈登和衛少也不一定會更完美，兩人是第一個賽季一起打球，他們都願意為彼此犧牲、付出，他們也需要時間建立默契，帶動火箭團隊。

哈登和衛斯特布魯克(左)都需要大量球權，雷納德和喬治(右)則是默契不佳，不如拆一拆重新組合。 2019-20 Panini Illusion 球員卡
哈登和衛斯特布魯克(左)都需要大量球權，雷納德和喬治(右)則是默契不佳，不如拆一拆重新組合。 2019-20 Panini Illusion 球員卡

其實快艇應該跟火箭進行交易，快艇送出喬治，讓全能前鋒+控球前鋒去幫助哈登，成就火箭更完美團隊。火箭送出衛少，讓殺氣騰騰，人擋殺人佛擋殺佛的衛少去幫助雷納德，成就快艇不同風格和人員組合。

雷納德需要一名後衛，哈登需要一名前鋒，喬治需要一名專職進攻得分核心隊友，衛少需要一個跟他搭檔的全能前鋒，一如兩年前雷霆的衛少+喬治。

籃球、團隊、默契產生的化學變化有時候就是無法解釋，那是一種微妙氛圍和組合，換個球員換個手氣，融入不同風格和位置，往往就能產生相加相乘效果，超乎數據演算和邏輯推理。

默契、領袖能力是「無法量化」的東西，團隊和化學變化也不是「大數據」可以完美呈現，很多時候換個人、換個角色、不同位置，情況和結果也會完全不同。

火箭用衛少換快艇喬治，各取所需兩全其美，誰都沒有吃虧，但都有可能改變上季團隊打不出更好化學變化，第二號球星戰力、天賦都被稀釋問題，也能讓隊友更舒服，教練執教更容易。

快艇、火箭都必須要做出改變，快艇用喬治換火箭衛少，火箭用衛少交易快艇喬治，兩隊都有可能成為更大贏家。

衛斯特布魯克 喬治 火箭 快艇

相關新聞

衛少若與喬治互換 快艇、火箭雙贏的絕妙好交易！

NBA季外美媒許多專家都在為各隊謀求「解套」，創造「爭冠之路」。最火的流言、觀點包括公鹿積極爭取交易拿到雷霆保羅或火箭哈登，最新創意是湖人可以用格林+庫茲瑪+麥基+選秀權，交易拿下馬刺後衛德羅展，組成

累積天賦卻無法兌現 尼克令人費解的新秀養成

本球季的休賽期才開展開，尼克針對後場補強的風聲不斷，除球團一直以來都屬意的保羅(Chris Paul)之外，才待在火箭一年的衛斯特布魯克(Russell Westbrook)也傳出火箭有意出脫，一旦屬

NBA／大范甘迪 掌鵜鶘兵符

NBA各隊在今年季後進行總教練大搬風，繼76人、快艇、溜馬隊陸續敲定新總教練人選後，昨天鵜鶘隊也宣布由前活塞隊總教練大范...

NBA／傳下季明年一月各隊自家開打 暴龍恐需另覓主場

據雅虎體育報導，NBA新賽季如何打尚未明朗，但為了能讓各隊回到自家主場進行比賽，傳出NBA考慮2020-21賽季於明年1月18日(美國時間，馬丁路德紀念日)開打，如此一來，若加拿大疫情禁令未除下，將導

NBA／模板似詹皇、巴克利 大范甘迪讚威廉森獨一無二

大范甘迪（Stan Van Gundy）決定接下紐奧良鵜鶘總教練重任，一般認為這和鵜鶘陣中擁有多名潛力巨大的年輕球員脫不了關係，這其中他會和「怪物狀元」威廉森（Zion Williamson）激盪出何

NBA／若比爾決定離開巫師 美媒曝勇士能提供強大交易報價

《ESPN》專家溫德霍斯特（Brian Windhorst）近日在個人節目中表示，如果比爾（Bradley Beal）不願繼續為巫師效力，那麼勇士將有機會提供一份優渥的報價來爭取交易機會。 「如

NBA／湯普森暖心之舉 一圓罹癌臨終粉絲最後心願

根據《KTVU》記者索梅維爾（Frank Somerville）的報導，勇士射手湯普森（Klay Thompson）近日做了一件暖心的事情，透過視訊和一位罹患末期癌症的球迷黛比（Debbie Wrig

NBA／延續雷納德「負荷管理」？ 泰隆魯：健康最重要

近兩個賽季有關雷納德（Kawhi Leonard）「負荷管理」的話題屢屢引發各界討論，在泰隆魯（Tyronn Lue）正式接掌總教練，如何拿捏處理這個問題，也將是他任內的考驗之一。 在今天記者會

NBA／傳金塊有意追求哈勒戴 小將波特列非賣品

丹佛金塊在季後賽第二輪1比3落後快艇情況下演出大逆轉，挺進西區冠軍賽，雖然無緣闖進總冠軍賽，但其出色表現也贏得不少肯定。展望新賽季，金塊也期盼能夠進一步補強陣容，在雙核心約柯奇（Nikola Joki

NBA／湖人搶拉文、羅斯？ 媒體獻策提交易包裹

湖人在勇奪2019-20年賽季總冠軍後，下一個目標自然就是衛冕大業。面對其他球隊的強力挑戰，紫金軍團如何在休賽季為雙核心詹姆斯（LeBron James）和戴維斯（Anthony Davis）增添幫手

NBA／葛里芬傳獲多隊諮詢 美媒：交易價值有限

根據《ESPN》記者洛威（Zach Lowe）的報導，他透露有多支球隊向他詢問有關活塞前鋒葛里芬（Blake Griffin）的狀況，但他也表示，葛里芬的交易價值並不高。 現年31歲的葛里芬是在

NBA／肯定泰隆魯執教能力 快艇老闆：聯盟最佳教練

洛杉磯快艇今天為新任總教練泰隆魯（Tyronn Lue）舉行了記者會，老闆鮑默（Steve Ballmer）也大力稱讚泰隆魯是NBA最好的教練。 「老實說，我認為Tyronn是NBA最佳總教練。

熱門新聞

NBA／湖人搶拉文、羅斯？ 媒體獻策提交易包裹

MLB／勞爾打破低潮轟雙響 光芒擊敗道奇扳平戰局

2020 MLB世界大賽賽程&最新戰況

NBA／葛里芬傳獲多隊諮詢 美媒：交易價值有限

中職／關鍵戰多延一天 林岳平：未必是壞事

NBA／湯普森暖心之舉 一圓罹癌臨終粉絲最後心願

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。