NBA／傳下季明年一月各隊自家開打 暴龍恐需另覓主場

據雅虎體育報導，NBA新賽季如何打尚未明朗，但為了能讓各隊回到自家主場進行比賽，傳出NBA考慮2020-21賽季於明年1月18日(美國時間，馬丁路德紀念日)開打，如此一來，若加拿大疫情禁令未除下，將導致位於加拿大的暴龍隊，要暫時另覓主場，傳出新場館可能是肯塔基州路易斯維爾。

由於本季集中在奧蘭多「泡泡聯盟」沒有觀眾下進行復賽，最終湖人對決熱火總冠軍賽收視不佳，NBA考量下季還是讓各隊回到主場進行比賽。首當其衝就是暴龍隊，加拿大政府針對疫情有旅遊禁令，已有美國職棒大聯盟多倫多藍鳥隊，將主場暫時搬到美國的例子，因此暴龍隊也可能會如法泡製，暫借美國場館進行比賽。

主要會想到暴龍隊暫搬到路易斯維爾，是因為前NBA球員，目前是商人的布里吉曼（Junior Bridgeman）提議，希望當地能有NBA球隊，因此讓暴龍暫時進駐是最好的選擇。至於一直想恢復NBA球隊的西雅圖，也是暴龍暫時主場的選項。

針對新賽季規劃，本周進行理事會初步討論，疫情當下，合理安排球員休息，減少長途背靠背比賽，因此新賽季各隊能否完整進行82場比賽，仍是未知數。本來有些人樂觀認在今年耶誕節前後開打，但明年一月開打可能是比較務實的方案。

至於正式開打日期，聯盟將於決定後兩個月前通知各隊，不過，最終希望是能在2021-22球季一切恢復跟以前一樣10月開打的正常規劃。