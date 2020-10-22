小媽寶變身四冠王 一眉道人的得證大道

綽號一眉（Unibrow）的湖人長人戴維斯（Anthony Davis），之前曾拿下了2012年NCAA冠軍，2012年奧運金牌及2014年世錦賽冠軍，而在今年奪冠之後正式加冕為四冠王。細看戴維斯成功的故事背後，不難發現曾經是個小媽寶的戴維斯，在他和母親之間的緊密關係改變了之後，竟也成為他晉升四冠王的契機。

從戴維斯進入聯盟以來，他那樣的眉毛，就像哈登的鬍子，成了戴維斯個人在場內外的註冊商標。早在戴維斯為肯塔基大學效力的時候，他的一眉造型就已經是校隊的行銷焦點，而他的媽媽愛倫娜（Erainer Davis）還因此出過鋒頭。那時她到肯大為出賽的兒子加油時，還因為戴上了一眉的面具而成了球迷網路上瘋傳的畫面。

戴維斯和母親的關係一直非常親密，2012年當19歲的戴維斯成為選秀狀元時，媒體就報導他把所有的錢全交給媽媽處理，然後再和她拿零用錢。而2013年時，從一篇不甚起眼的紐奧良當地媒體報導，更可以看出戴維斯對自己的媽媽有多麼依賴。

戴維斯(中)是在2012年NBA選秀中，於第一輪第一指名被當時的紐奧良黃蜂選中，他立即起身與母親擁抱。 歐新社資料照片

那時出身芝加哥南區的戴維斯，第一年來到美國南方的紐奧良打球。在他的菜鳥年，愛倫娜每兩個禮拜就會從北方飛下來看他，然後幫他洗一大堆的衣服和做飯。不只如此，戴維斯還要求他媽媽，一定得從家鄉的一家老店外帶他最愛吃的餐點來給他。

我們常常都忘了，這些剛簽約進入聯盟的新人，其實都是些高中剛畢業沒多久的孩子。過水大學一年就直攻NBA，已經是全美頂尖籃球員的常態，但他們的心智其實和他們的球技一樣，還沒完全成熟。再想想，做為爵士之都的紐奧良，繁華熱鬧的夜生活充滿了各種吸引人的誘惑，戴維斯就像是個獨居在外的青少年，根本還沒完全長大，還有可能就此學壞。

那時，愛倫娜就和戴維斯說：NBA是男人的比賽，將會有很多追星的粉絲和女孩追著你跑，你得聰明地保護自己。戴維斯證明了他是個聽話的好小孩，愛倫娜也說戴維斯仍是一樣的他，即使第一年就賺進超過五百萬美元的收入，並沒有因此改變他這個人和他們這一家。那時記者問她說戴維斯是否仍是個媽寶（momma’s boy），愛倫娜笑著說，是的。

但對愛倫娜來說，她的小媽寶總會長大，而她也在學習著做一個NBA球員的母親。

像是在2012年的時候，戴維斯曾在對爵士的比賽當中被拐子打到頭部，就此退場沒再上場。那時隊醫認為他有輕微腦震盪的現象，而在場邊目賭這一切的愛倫娜，接下來整晚沒睡地照顧受傷的兒子。而在2015年的另一次訪談中，愛倫娜也說到她不願意坐到場邊看比賽的原因，也和害怕看到兒子受傷有關。

她有自己的季賽座位，但位在較高的觀眾席上方，並不是一般人想像中非常靠近球場的位置。當工作人員發現她的時候，常常請她下來坐到場邊，但她總是選擇待在自己的位置上。她說，之前有一次她坐到場邊，看到戴維斯在快攻之後重摔倒地，她當場就直覺地想衝進場內扶起自己的兒子。為了怕自己忍不住那樣母性的衝動，此後她還是選擇坐在遠一點的地方看球。隨著兒子長大，她也逐漸接受受傷是比賽的一部分，若是在現場看到戴維斯受傷的話，她也養成了一個習慣，立刻低頭禱告希望兒子一切沒事。

戴維斯(右)的媽媽最怕看到兒子在場上被人撞倒，她會忍不住想去扶兒子一把，因此看球時只好坐在較高的觀眾席。 歐新社資料照片

在媽媽的心中，自己的孩子總是最乖的，媽媽們也總是說著自己兒子的好處。不過，這麼些年過去，戴維斯倒是沒給媽媽漏氣。而今的戴維斯已經27歲了，過往一直沒出什麼大亂子，在球場內外也都保持著正面的健康形象，只是，戴維斯和媽媽的關係早已經有所改變，而這樣的轉變，不只影響了戴維斯的理財觀，也可能改寫了他的籃球生涯。

今年三月戴維斯接受了一次平面媒體的訪問，其中提到了他和媽媽的關係及他的理財觀念。他說除了有理財顧問協助他處理相關事宜之外，雙親給他的理財建議也非常重要。不過，媽媽和爸爸的態度倒是完全不同。像是愛車成癡的戴維斯已經有了七輛車，若他想要花錢再買新車，寵他的媽媽總是給他開綠燈，不像爸爸會給他踩煞車。

而除了對買車有難以抗拒的熱衷之外，戴維斯幾乎沒什麼很想買的東西，因為他知道他不可能打一輩子的球，不到四十歲就一定會退下來，他也得為接下來的人生打算。雖然他先前已簽了超過1億美元的五年長約，接下來可能會再簽頂級新約，但那畢竟是一時的。這樣的想法也和塞爾提克的泰托姆（Jayson Tatum）很像，19歲就和球隊簽約的泰托姆把所有的球隊薪水都直接存進銀行，三年來一毛都沒花，生活所需都是由場外代言合約的收入支付。

談到理財時，戴維斯也提到自己開始學會說「不」，就是從自己的媽媽開始的。當他第一次拒絕媽媽的時候，他還記得他看著媽媽的臉，感到非常不安。經過幾個小時，當媽媽的情緒平復了之後，戴維斯發現原來自己是可以拒絕媽媽的，從此也學會如何拒絕自己覺得不對的事。做為一個收入驚人的球星，不難想像會有非常多人找上門來，想要說服戴維斯和他們一起合作賺錢，這些吸引人的機會都讓人難以拒絕。但戴維斯想，既然他都能夠對他最在乎的媽媽說不，這世界上再也沒有他不能拒絕的人。

戴維斯雖然已經是億萬富翁，他並不是浪費的人，開的車不過是賓士S550，戴的表只是愛彼皇家橡樹陶瓷腕錶，另外買了幾台車收藏，有錢人的快樂往往就是這麼樸實無華且枯燥。 歐新社資料照片

從這個角度來看，懂得說不的戴維斯長大了。去年一月，他拒絕了鵜鶘球團的留隊提議，勇敢要求交易，也就此開啟了他這一季的奪冠封王之路。

愛倫娜說她自己來自於一個親子關係很緊密的家庭，所以她也努力為戴維斯創造一個親密的家庭，希望他以後也會這樣對待自己的孩子。戴維斯非常幸運，他的家庭背景和成長過程不像許多芝加哥出身的明星球員。他不像羅斯（Derrick Rose）小時候就跟著單親的媽媽搬到外婆家，得要和毒販住在同一間房子裡，也不像八歲的貝佛利（Patrick Beverley）得要坐在副駕駛座，睜大眼睛盯著車上的時鐘，等著身旁剛下班的媽媽睡醒之後載他回家。羅斯和貝佛利的媽媽都得同時打好幾份工才能養活孩子，相比之下，戴維斯的家境要好得太多，親生父親也一直都陪在他身邊。然而，媽媽對於戴維斯的正面影響力仍是一樣巨大。

在NBA打了八年，戴維斯拿下四次第一隊，兩次防守第一隊，三次阻攻王，七次全明星之後，總算在聯盟登頂。經歷過交易風波和鵜鶘球迷的不諒解，紐奧良當地的運動作家在他自己的專欄中提到了許多「如果」：像是如果那些球團為戴維斯找來的強力副手們沒有受傷，情況是否就會不同。但因為那些如果都沒有發生，所以戴維斯最終離開了鵜鶘，並為湖人奪冠。

沒有人知道，奪冠之後的戴維斯會不會改變，他會不會還是那個母親眼中的媽寶也不得而知。也許，戴維斯永遠不會改變他一眉道人的造型，也許，他一直會維持著正面的形象和出色的球技，甚至為湖人拿下第18座冠軍。

這些也許都難以確知，但可以確定的是，如果沒有他的母親，他不會是今天的戴維斯。