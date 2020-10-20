NBA／快艇傳導太弱 雷納德想補好控球

快艇隊上季在24秒的傳球率在聯盟排倒數，當家球星雷納德（Kawhi Leonard）就希望球團能再補強控球後衛，補強團體戰力。

根據資料，快艇上季24秒平均傳球5.2次，在30支球隊中排名第26，聯盟排名首位的則是勇士隊的6.5次，拓荒者隊以4.5次敬陪末座。

快艇雙星雷納德和喬治（Paul George）都有優秀單打能力，團隊傳導不多不讓人意外，先發後衛貝佛利（Patrick Beverley）以防守見長，替補後衛威廉斯（Lou Williams）也以進攻為主，球隊助攻榜首位是雷納德的5.5次。

《ESPN》球評史密斯（Stephen A. Smith）直言，快艇決定決要一名控球後衛，雷納德私下也有同樣想法，並非他想和貝佛利分道揚鑣，但貝佛利主要是防守「大鎖」，185公分的身高也不占優勢，球隊需要一個可以帶動團隊攻勢且有外圍能力的後衛。

人員問題將是快艇新教頭泰隆魯（Tyronn Lue）面對的挑戰，不過快艇仍以雷納德和喬治為中心，能否「搞定」兩名球星，比後衛問題更重要。