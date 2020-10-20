CBA／林庭謙自評首秀太急躁 天津教頭看好漸入佳境

我國籃球小將林庭謙昨天在中國大陸CBA上演職業賽生涯處女秀，並繳出14分5抄截3助攻的全能數據，儘管賽後他自評開賽時打得太急躁，還有需要改進的地方，不過天津榮鋼教練劉鐵則表示，只要林庭謙能夠盡快適應CBA的節奏與對抗，將大有可為。

今年以CBA選秀探花身份加入天津隊的旅美小將林庭謙，昨天在出戰遼寧隊的比賽中完成個人生涯首場職業賽事，且對手陣中還有過去幾年在台灣打球的洋將梅奧（O.J. Mayo），儘管替補上陣後林庭謙一度還在尋找出手感覺，不過全場仍投進兩顆三分球，罰球更是四次出手全數命中，拿下14分且完成5次抄截。

對於職業賽初登場表現，林庭謙賽後坦言一開始確實打得太過急躁，與隊友的搭配也沒有做得很好，是他需要改進的地方，「其實也不是太緊張，而是對手的防守強度真的很高，還不太適應這個節奏，但教練和隊友給我很大的幫助與鼓勵，後面進攻就變得比較順。」

林庭謙坦言，儘管對於CBA的高強度對抗早有心理準備，但身體上還需要花點時間適應，接下來他也會繼續學習和盡可能的幫助球隊，把不好的地方改進。

而天津隊總教練劉鐵則表示，林庭謙的表現並沒有什麼問題，只需要盡快適應CBA的節奏與對抗，未來是大有可為，他也相當肯定林庭謙的態度以及與教練間的良好溝通，表現肯定會愈來愈好。

CBA在進行完例行賽第一輪賽事後，今天隨即展開第二輪賽事，其中在廣州龍獅與青島雙星的比賽中，我國兩名後衛陳盈駿與林韋翰將正面交鋒，而效力福建隊的胡瓏貿以及本季轉披上海大鯊魚戰袍的劉錚也都將在今天登場。