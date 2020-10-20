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用生命打球！原鄉小校冒風雨出賽奪籃球冠軍

聯合報 / 記者張議晨／宜蘭即時報導
南澳鄉金洋國小，日前摘下縣內籃球錦標賽冠軍，由於出賽經過路況不穩的蘇花路廊，校方形容這群小降是用「生命在打球」。圖／金洋國小提供。
南澳鄉金洋國小，日前摘下縣內籃球錦標賽冠軍，由於出賽經過路況不穩的蘇花路廊，校方形容這群小降是用「生命在打球」。圖／金洋國小提供。

宜蘭縣長盃籃球錦標賽日前在宜蘭市登場，位於南澳鄉的金洋國小，抱回國小乙組冠軍，消息傳回村落，全村喜氣翻騰「竟然贏了！」由於出發至賽場需頂著風雨，經過路況不穩的蘇花路廊，校長陳柏如形容這群小將是「用生命在打球」，冠軍得來不易。

金洋國小四面環山，全校44人均為泰雅族人，是南澳鄉「最深山」的小學，全校從3至6年級湊出男、女學生共同組隊，對抗其他學校以6年級為主的球隊。日前舉辦的籃球錦標賽，乙組共有14支球隊報名，多為羅東、宜蘭等市區的傳統強隊，這群偏鄉孩童一路過關斬將，挺進冠軍賽，最後以37比36，1分之差險勝，摘下冠軍獎盃。

「真的是用生命在打球！」陳柏如說，近幾日宜蘭連日大雨，蘇花路廊多處出現坍方，他們一度考慮學生安全，將棄賽列入考慮，但學生們堅持出賽，在豪雨中走出四面環山的部落，驅車遠赴宜蘭市與其他學校男童較勁，展現運動家精神。

陳柏如說，這次籃球錦標賽，學生幾乎每天練習，3天賽程打出5連勝，冠軍賽發揮韌性，與對手打得難分難捨，最後順利摘冠，展現偏鄉小學的堅持，相信可以讓這群學生對於未來更有信心，「雖然未處偏鄉，但實力絕對不容小覷！」

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