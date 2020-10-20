湖人衛冕之路威脅多 5件大事具關鍵影響力

NBA新賽季變數不少，爆點也多。火箭要不要拆解哈登+衛斯特布魯克「雙MVP」組合，76人會不會拆解安比德+西蒙斯「未來組合」，快艇雷納德+喬治「黃金搭檔」是不是難以磨合。

火箭、76人、快艇三支球隊都有可能因為一筆關鍵交易成為更好爭冠球隊，威脅湖人衛冕連霸之路。

關於湖人衛冕，你一定要知道的幾件事：

1、朗多非常出色 但市場賣相有限

朗多今年季後賽表現出色，但別想就此撈到大合約，他只適合湖人，對其他球隊用處不大，留在湖人是最好的選擇。 美聯社

明年35歲朗多現在成了自由市場最火球員之一，但你真以為朗多市場、賣相很高，價值受到哄抬？答案可能是錯誤的，朗多今年季後賽和總冠軍賽成了湖人奪冠X因子，他打得比25歲朗多更有關鍵性。

但如果你認為有一支球隊需要35歲朗多去拯救，朗多也能改變一支爭冠球隊，那你就錯了。朗多在湖人板凳和詹姆斯、戴維斯身旁展現自己作用，那是因為湖人，明年朗多大概就很難有今年總冠軍賽表現和價值。

自由市場上願意報價35歲朗多、搶朗多成為主力控球的球隊肯定很少。用高於底薪談一分稍好合約重新回到湖人，成為詹姆斯隊友，這可能是朗多最終選項。

2、哈沃德很實用 但市場回應同樣有限

哈沃德(左)對湖人有用，但到別隊用處可能也不大，而且大概也只能拿底薪，不如留在湖人享受榮耀！ 美聯社

即將35歲的哈沃德，命運跟朗多是一樣的。外傳勇士有意簽下哈沃德，消息應該不會假，但勇士也只會用老將底薪報價哈沃德，同樣只能拿到底薪，不是太優渥合約，哈沃德當然會選擇效忠湖人，拿到更多回報與肯定。

跟朗多一樣，一名35歲老將和角色球員，哈沃德已經很難拿到讓自己滿意和符合身價、表現的合約。這就是NBA和職業運動的現實。

3、保羅加入湖人 並非不可能

湖人若是真有心想換來保羅(左)，高層一定是還有辦法，畢竟要雷霆吞完兩年8500萬美元合約太辛苦了，而且保羅非常想去能奪冠的球隊。 歐新社資料照片

99%的人肯定相信，未來兩年薪水8500萬美元保羅，根本不可能加入湖人。我也這麼認為，光一個薪資空間就會堵死湖人所有可能交易和操作。

但只要湖人願意操作+擺好4-5個主要配角，對湖人衛冕來說，一個保羅勝過兩個大合約球星，有了保羅等於湖人衛冕之路買好保險。詹姆斯懂，湖人女老闆珍妮巴斯懂，NBA其他29支球隊總管和教練都懂。

如果湖人想要推動保羅交易，他們做得到的。保羅當然想要去湖人，並且跟詹姆斯成為隊友，能阻止湖人得到保羅的只有聯盟。

4、庫茲瑪實力不行 即將失去位置

庫茲瑪(中)今年的表現可說是零成長，在新人合約到期前，湖人應該就會把他當成交易籌碼。 美聯社

湖人衛冕之路，新人合約還剩一年前鋒庫茲瑪將會逐漸失去他的位置。湖人成功奪冠，想要帶槍投靠的老將，NBA潛力自由球員肯定更多，雷霆前鋒蓋理納利已經公開表態，加入湖人爭冠，錢不是問題，魔術後衛奧古斯丁和前老鷹控球提格都有可能成為湖人板凳後衛。

投籃不穩，控球不行，防守平凡的庫茲瑪，在湖人已經看不到他進化和提升空間，湖人衛冕路上庫茲瑪的角色和地位，很快就會被其他自由球員取代。

5、湖人陣容調整後 肯定會更加強大

新賽季湖人想要衛冕，戰力、陣容深度、第三得分點勢必要再多一檔提升，一切才有可能。湖人除了嘗試添加一名球星，留下波普，湖人其他元素和角色都還有提升規格空間和必要。

只要自由市場沒有驚人報價，基本上朗多、哈沃德拿到比底薪稍好合約留下來可以預見，那麼湖人主要補強工作就是一、考慮要不要交易保羅，二、留下波普，三、搶下一個更穩定第三得分點，雷霆前鋒蓋理納利就是絕佳人選。

湖人衛冕之路眼前最大敵人還是自己，西區勇士，以及可能交易做出改變調整的火箭、76人、快艇都是潛在主要對手。至於東區熱火、公鹿、塞爾蒂克三強反正最終只有一隊可以殺出東區，湖人只要得到保羅，或者拿到穩定第三得分點，問題不大。