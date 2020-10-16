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NBA／火箭總管莫雷請辭 強調無關推文挺港

中央社 / 休士頓15日綜合外電報導
NBA火箭總經理莫雷請辭，他和火箭老闆雙雙表示，去職與挺港推文事件無關。 歐新社
NBA火箭總經理莫雷請辭，他和火箭老闆雙雙表示，去職與挺港推文事件無關。 歐新社

曾因推文支持香港引發中國不滿的NBA火箭總經理莫雷請辭，他和火箭老闆雙雙表示，去職與挺港推文事件無關。

莫雷（Daryl Morey）指出，基於一些私人因素，他於擔任休士頓火箭總經理13個球季後，在今天卸下職務是「正確的時機」。

火箭今天宣布，莫雷的請辭將於11月1日正式生效，但他會繼續協助火箭老闆費爾蒂塔（Tilman Fertitta）和尋找新的總教練。

莫雷今天接受體育電視頻道ESPN的電話訪問，費爾蒂塔也一同在線上，莫雷說：「對我來說，這是個絕佳的時機。對我個人來說，我最小的兒子剛從中學畢業，這是個好時機，來看看未來（我）和家人或其他潛在事物的下一步。我真的覺得這是正確的時間點。」

美國職籃NBA今年一度因為新型冠狀病毒疫情停賽，之後聯盟於奧蘭多迪士尼世界設立「泡泡」隔離園區復賽，火箭於季後賽次輪輸球遭淘汰後，莫雷就向費爾蒂塔提出走人想法，雙方因而低調走完流程，讓莫雷掌管球隊營運13季、前後一共14年的工作劃上句點。

擔任火箭總經理的最後一季，莫雷去年下旬一則支持香港爭取自由的推文卻引發軒然大波，中國暫停本季NBA轉播，擱置贊助，直到日前球季進入到尾聲總冠軍賽，中國才恢復轉播NBA。

中國當時要求莫雷走人，NBA總裁席佛（AdamSilver）和費爾蒂塔都表態力挺莫雷。席佛當時估計，聯盟為此損失達4億美元（約新台幣116億元）。

挺港推文影響了NBA、火箭與中國的商業關係，讓費爾蒂塔損失數百萬美元的贊助，但費爾蒂塔和莫雷都堅決否認，莫雷現在請辭與挺港推文有關。

莫雷說：「真的只是個人因素，我認為這個球季對聯盟中每個人來說都是緊繃的一季，那（推文）並不是考慮的因素之一。」

除ESPN外，紐約時報也未特別將莫雷請辭與當初的挺港推文過度連結。紐時認為，莫雷辭職的時間點恰逢火箭要大調整的尷尬期，因為火箭正在尋找新教練，且已開始面試。火箭尚未宣布接替莫雷職位的人選，但據知情人士透露，籃球營運執行副總裁，也是球隊長期的法律顧問史東（Rafael Stone）會接任。

紐時指出，莫雷因為把相當是籃球版的「魔球」帶進NBA而備受讚譽，那是一種以球員的進階數據為依據來選擇球員的組隊方式。

除找到被低估的人才外，莫雷還能抓準時機以相對便宜的價格收購哈登（James Harden ）、保羅（Chris Paul）等超級球星。儘管火箭從未打進總冠軍賽，莫雷仍是NBA最佳總經理之一，2018年費城76人曾有意延攬莫雷，但被他所拒絕。

NBA 76人 哈登

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