NBA／推文撐香港掀波 火箭隊總經理傳將去職

中央社 / 紐約15日綜合外電報導

根據今天數家媒體報導，NBA休士頓火箭隊總經理摩瑞（Daryl Morey）將離辭。摩瑞去年推文支持香港爭取自由，導致中國與NBA聯盟決裂。

ESPN與休士頓紀事報（Houston Chronicle）引述未具名消息來源透露，摩瑞是自行選擇離隊。

摩瑞去年在推特發文力挺香港爭取自由，致使中國暫停對NBA的贊助合約，並取消在中國的電視轉播長達一年。

儘管中方要求摩瑞去職，NBA總裁席佛（AdamSilver）當時也估計聯盟將損失4億美元（約新台幣116億元），但是他和火箭老闆費爾蒂塔（TilmanFertitta）都支持摩瑞的言論自由。

央視體育10日上午恢復轉播NBA總冠軍賽第5場，在中國引發議論。

摩瑞自2007-08球季起擔任火箭隊總經理，2018年榮獲NBA年度最佳行政人員肯定，過去8季火箭均打進季後賽，是聯盟現今連續時間最長的紀錄。

本季火箭在西區準決賽不敵最終奪下金盃的洛杉磯湖人隊後，摩瑞向費爾蒂塔提議離職，據傳雙方已針對他於2019年3月達成的5年續約談妥分手條件，摩瑞將繼續留隊一小段時間擔任顧問，以協助火箭物色丹東尼（Mike D'Antoni）9月中宣布不和火箭續約後的總教練人選。

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