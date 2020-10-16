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獨行俠雖有三巨頭美夢 字母哥未必適合唐西奇

聯合新聞網 / 林文
獨行俠放話將在明年季後追求字母哥，乍聽之下唐西奇(左)+安戴托昆波(右)+波爾辛吉斯是何等可怕的組合！但要成功讓三人聯手是相當困難，而且實際上未必會有加乘的效果。 2019-20 Panini Origins 球員卡
獨行俠放話將在明年季後追求字母哥，乍聽之下唐西奇(左)+安戴托昆波(右)+波爾辛吉斯是何等可怕的組合！但要成功讓三人聯手是相當困難，而且實際上未必會有加乘的效果。 2019-20 Panini Origins 球員卡

今年賽季連莊年度MVP，且囊括最佳防守球員，年度第一隊，年度防守第一隊個人獎項的安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)，面對季後賽次輪的失利，貴為東區第一種子卻提前出局的窘境，似乎也讓他猶豫未來去向，而尚無法承諾公鹿達完成提前續約的動作。

下賽季後合約期滿的安戴托昆波將會成為受限自由球員，若是無法取母隊公鹿達成超級頂薪的續約內容的話，自由市場上肯定會掀起一波搶人大戰，而公鹿也得為此提前布局未來球隊方針，以下就讓就針對目前媒體報導與社群上的討論來分析探討。

市場上傳聞過勇士在失去杜蘭特(Kevin Durant)後，對於找來安戴托昆波組成新三巨頭相當感興趣，而外媒最近對於字母哥交易話題也是流言滿天飛。外媒分析到勇士若真想迎來字母哥的話，他們擁有今年的榜眼籤，明年灰狼的選秀權，還有交易特例，或是格林(Draymond Green)、維金斯(Andrew Wiggins)，甚至是湯普森(Klay Thompson)，勇士具備最好的交易籌碼與奪冠環境來吸引字母哥團隊的目光。

勇士若能得到字母哥(左)，要找回杜蘭特(右)還在時候的光榮戰績並不困難，要再拿下總冠軍的機會也是相當的高。 歐新社資料照片
勇士若能得到字母哥(左)，要找回杜蘭特(右)還在時候的光榮戰績並不困難，要再拿下總冠軍的機會也是相當的高。 歐新社資料照片

然而據報導，獨行俠可能竄出成為競爭字母哥的黑馬，力爭與天才金童唐西奇(Luka Doncic)，波爾辛吉斯(Kristaps Porzingis)合作，組成超豪華的歐陸三巨頭組合。 因此市場上已傳聞，今年剛闖進季後賽的獨行俠在本球季結束後並不會有大動作補強，為的就是保留薪資空間與銀彈以利於在明年賽季後招募安戴托昆波。

獨行俠目前的不動資產莫過於唐西奇(Luka Doncic)，波爾辛吉斯(Kristaps Porzingis)這對歐洲雙寶。但是要在不動到波爾辛吉斯的情況下去換取安戴托昆波，以獨行俠陣容的星度來說十分困難，且小哈德威(Tim Hardaway Jr.)若選擇執行下賽季的球員選項，那將讓團隊薪資更加緊繃。

唐西奇+波爾辛吉斯+安戴托昆波的三巨頭美夢？

回顧獨行俠今年的表現，首先當家超新星唐西奇的持續耀眼地進化，實力與人氣無庸置疑，也讓他本季率領球隊重返季後賽。由唐西奇搭配健康出勤的波爾辛吉斯，基本上這兩人的組合在聯盟中已有相當的競爭力。若是制服組將來出現神操作找來字母哥組成三巨頭，那麼彼此間磨合的定位該如何改變與適應，又或者說如果唐西奇、波爾辛吉斯拆夥，對球隊的影響與未來究竟好不好？

防守端擁有年度最佳防守球員坐鎮，單防與協防範圍都相當出色的安戴托昆波，勢必能幫助球隊的防守中樞更加牢靠，加上安戴托昆波威脅力特大的全場快速推進攻擊，與單防幾乎無人能擋的對抗性，他在無所不能，是各隊垂涎的主因。但之所以公鹿季後賽第二輪會被熱火淘汰，很大一項原因是字母哥在面臨到區域聯防的嚴加看管下，球隊並沒有其他幫手能跳出來分擔他的壓力。

這一點猶如獨行俠在關鍵時刻沒有能突破僵局的隊友出來分擔唐西奇的壓力，在唐西奇體能流失的狀況下，球隊對於贏球總差臨門一腳，錯失扭轉比賽或是守住勝利的機會。球隊本季分差在3分內的球賽，獨行俠的勝率為全聯盟最差便可略知一二。

想要成功打造雙核心球隊都不容易了，有時還要靠點運氣，更不用說想要搭建出完美的三巨投組合。 2019-20 Panini Illusions 球員卡
想要成功打造雙核心球隊都不容易了，有時還要靠點運氣，更不用說想要搭建出完美的三巨投組合。 2019-20 Panini Illusions 球員卡

如果擁有字母哥，等於陣中握有能持球作為攻擊發動機的雙核心，有字母哥在場上吸引防守的能力，都有機會使戰術布局上創造隊友空檔。像是唐西奇或將獲得更多接球直接攻擊，或是投射機會，有利保留體能至決勝時刻。

安戴托昆波帶來的好處看似迷人，能互為面臨包夾、協防下的破解之道，但實則是否有辦法磨合得起來那也未必。雖說情況未盡相同，但就像火箭雙核心哈登(James Harden)、衛斯特布魯克(Russell Westbrook)不也沒有帶領火箭一飛沖天。

為爭取到字母哥加盟 不得不的犧牲

另一個面向是，若是獨行俠為了爭取安戴托昆波的加盟，是否會放棄到現有的建隊方針，錯過團隊拼圖的補強，甚至犧牲掉主力輪換名單，只為等待安戴托昆波的交易點頭。面臨球隊歷史重演，是否最後落得一場空的風險，這是球團高層必須深思熟慮過的算盤。

波爾辛吉斯的遠距射程，讓他能夠在擋拆掩護後拉到外圍投籃，同時清出空間讓唐西奇突破判斷往兩側分球或是直搗籃框攻擊。但若是獨行俠想迎來安戴托昆波，必須奉上以波爾辛吉斯為首的交易條件的話，那麼欠缺外圍投射能力的安戴托昆波，便不容易做到波爾辛吉斯這樣的接應後出手，且安戴托昆波有可能傾向於再次拉開防守者，做新一波的布局與攻擊主導，影響進攻的順暢度，那球隊攻守節奏將會截然不同。

薪資空間考量下，小哈德威的合約也將成為潛在負擔，有可能面臨得尋求接手的下家的狀況。等於宣告制服組要考慮放棄扮演著後場得分箭頭，本季表現不俗的小哈德威。

以安戴托昆波為主導的系統戰，雖說可減輕唐西奇的體能負擔，與防守壓力，但是唐西奇在這種狀態下必須學習變成輔佐的角色，兩人主控與無球之間的轉換也是個很大的難題。

獨行俠若為了得到字母哥(右)而犧牲波爾辛吉斯(左)、小哈德威，球隊的外線能力將急速下滑，唐西奇的打法也要大幅改變。 歐新社資料照片
獨行俠若為了得到字母哥(右)而犧牲波爾辛吉斯(左)、小哈德威，球隊的外線能力將急速下滑，唐西奇的打法也要大幅改變。 歐新社資料照片

三巨頭的夢太美好，磨合的苦楚才是真實的，或許真想找來安戴托昆波，放棄波爾辛吉斯或許將成為不得不的選擇。只是向來十分愛護自家球員，對於球隊投注心力、財力不手軟的老闆庫班，這回是否又有驚人之舉，且看下個賽季獨行俠的戰績能走得多遠，薪資空間、球隊戰力、交易籌碼是否夠漂亮來向安戴托昆波招手。

對公鹿來說下賽季最大的目標，無疑是全力留下自家培養的當家球星安戴托昆波，倘諾真無法提前完成續約，那麼安戴托昆波下一步的動向左右著明年自由市場各隊的操作，甚至攸關聯盟未來的版圖。

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安戴托昆波 唐西奇 獨行俠 勇士 波爾辛吉斯

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