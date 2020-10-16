湖人連霸之路要防勇士 3大妙方能再造紫金王朝

前湖人球員庫柏(Michael Cooper)在湖人成功奪冠後說了一句發人深省的話，庫柏說：「新賽季湖人還會補強，陣容更完整，湖人三連霸指日可待」。

前金塊教練卡爾(George Karl)透露：「恭喜湖人奪冠，我沒有不尊敬意思，但想到湖人新賽季還會更強大，真的很恐怖…」。

35歲詹姆斯今年總冠軍系列賽六戰打出29.8分、11.8籃板、8.5助攻成績，投籃命中率5成86，三分球命中率3成9。你以為36歲詹姆斯會下滑多少？

27歲戴維斯總冠軍系列賽六戰場均25分、10.7籃板，投籃命中率5成75，三分球命中率是驚人4成83+外加每場2火鍋，罰球命中率9成5。戴維斯除了投籃更穩、一對一更可怕，在湖人第一季戴維斯落位、背框單打能力和牽制力還在進化。

詹姆斯(左)和戴維斯(右)在今年季後賽展現了強大的主宰戰況能力，下個球季就算詹姆斯略為下滑，但戴維斯還正往球技顛峰狀態邁進，兩人合作的威力應該還是強大無比。 2019-20 Panini Instant

湖人休季期間還會補強、簽自由球員，甚至進行必要交易，湖人會增加一到兩名更穩定外線射手，增加一名能創造空間持球員，另外就是一名速度、防守型內線苦工。

湖人連霸之路，應該要有三個重要調整和補強

1、射手：對湖人來說，防守多個位置、三分球同樣重要，33歲先發得分後衛，頂級3D球員格林今年表現不合格，季後賽場均8分、3.1籃板，投籃命中率3成47，三分球命中率3成39，都不及格。格林剩下一年1500萬美元合約，只要有合適下家，湖人必然會出手送走格林。

格林是合約年，1500萬美元薪資空間不難出手，願意接手下家主要是重建球隊。自由市場上有幾個重點目標，包括籃網射手哈里斯、熱火前鋒克勞德，想要爭冠和保障，重新打出身價中生代球員，湖人都是最好選項。

國王射手自由球員波格丹諾維奇很難在自由市場上拿到年薪2000萬美元合約，另一名國王射手希爾德希望被交易，這兩名外線射手未來動向都是湖人球迷可以注意焦點。

湖人要是能送走格林(左)將會空出較能靈活操作的薪資空間，要是補進克勞德(右)團隊戰力將會更均衡，如果兩件事同時做到就是「神操作」。 美聯社

2、前鋒：過去一年小前鋒庫茲瑪愈打愈平凡，關鍵球和防守都不到位，投籃看手氣，進步幾乎停滯，如果湖人真能簽下雷霆前鋒蓋理納利，那麼庫茲瑪就可以放棄或讓他約滿走人。

庫茲瑪這個替補位置和得分，如果讓34歲老將安東尼來打，肯定戰力加三成，因此新賽季湖人在板凳射手、得分選項，很想帶槍投靠的蓋理納利，詹姆斯好友安東尼，熱火前鋒克勞德，都是比庫茲瑪更理想人選。

今年季後賽+總冠軍賽可以看得出來，庫茲瑪不穩定投籃和單調進攻技巧，防守端對位已經很難在湖人取得穩定輪換位置，湖人勢必會在小前鋒位置上做出調整補強，提升攻防競爭力和創造錯位能力。

蓋理納利(右)已經有了要冠軍不計較薪水的破切渴望，正是湖人簽下他、送走想要存錢的庫茲瑪(左)的好時機！ 2019-20 Panini Illusions 球員卡

3、內線：湖人最不需要擔心的就是內線，主要內線配置前鋒莫里斯和中鋒哈沃德、麥基三人在自由市場上都很難拿到更大、更優渥合約。湖人如果沒有更優質人選，這三名內線至少會有兩人留下。湖人需要有速度、防守能力，打法具衝擊力內線苦工，如果還擁有中遠距離投籃更完美，自由市場上這樣球員或老將不少，湖人並不需要急於搶人，帶槍投靠的球員會隨著新賽季接近，自由市場需求減少，人選會自然浮現。

湖人當然還有機會另外簽到一名球星，但就算小修小補，更換3-4名角色球員，湖人肯定還會比今年陣容更完整、戰力更強大。

至於湖人未來最大敵人，勇士絕對強過快艇、金塊和火箭。勇士四核心柯瑞、湯普森、威金斯、格林都會健康合體，勇士捲土重來成為西區冠軍競爭者指日可待。勇士還需要一名即戰力長人，勇士角色球員和內線、防守苦工都很齊全，一旦讓勇士出手今年第二順位新人選秀權，拿下一名更有主宰力內線長人，勇士就會成為湖人連霸最主要敵人。

我很期待明年西決湖人vs.勇士，詹姆斯vs.柯瑞，你呢？