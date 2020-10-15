詹皇帶領湖人封王也救不起收視率 NBA還有未來嗎？

這個世界，在2020這一年都失去了好多。而對NBA來說也是如此，剛結束的總冠軍戰，即使是由當今聯盟第一人奪冠，更讓失落已久的王朝復辟，這重返榮光的劇本，依舊救不了空前低迷的收視。究竟NBA發生了什麼事？接下來是否會有轉機呢？

許多人認為今年總冠軍戰的收視不佳是因為對戰組合的戰力懸殊，但也有人注意到其實在此之前NBA的收視率在全美就已顯頹勢。先是新冠疫情爆發導致的停賽，中斷了傳統的收視習慣，五個月後復賽的收視表現已不如停賽前的數字，再加上NBA球員聲援非裔美國人爭取平權的抗議風潮，引發了過度政治化的批評而被抵制收視。抗疫加上抗議，被認為是NBA抵抗不了收視率下滑的兩大主因。

先看疫情。各大職業聯盟都一樣會受到疫情的衝擊，然而相比其他職業運動來說，NBA受創更深，因為他們是在下半季遇上疫情高峰。面對陌生又巨大的病毒威脅，在沒有足夠資訊、先例及標準作業流程的情況下，聯盟必須瞎子摸象地做出決策及規劃。即使NBA的應變處理，相較於北美其他職業聯盟來得明快而出色，防疫措施及成效也是獲得好評，但停賽及移地比賽造成的損失仍是無法避免。

原本預期全美球迷在歷經長時間的停賽之後，會對現場轉播賽事充滿饑渴，理應將因此創造收視佳績，然而情況卻非如此。夏天復賽第一場的洛城內戰，全美透過電視收看人口居然創下本季雙方對戰的新低，其他對戰組合的比賽表現更糟，後來的情況也並未因為戰況加溫而有太多的改善。

NBA在防疫方面較其他職業運動是更為快速、積極，但還是無法找回球迷的收視興趣。 美聯社

之所以會出現這樣的落差，主要還是觀眾的收視習慣一時之間改不過來。傳統上，夏天並非是籃球季節，八月剛復賽的時候，NBA最多人看的比賽在全美運動類節目之中只排到第四名，不敵高爾夫、賽車和摔角。畢竟夏天對美國人來說也是屬於戶外活動的季節，並不是坐在家裡收看籃球比賽的時間點。

加上各隊全數集中在奧蘭多泡泡園區出賽，由於賽程安排上的限制，許多比賽的轉播時間在東西岸都並非是傳統上的黃金時段。而缺乏現場觀眾所創造出來的觀戰氣氛，也讓比賽的吸引力大減。即使開放觀眾從遠端登入看球，並將這些真實的觀眾影像投射到觀眾席上，效果也僅止於行銷噱頭而已。

夏天美國家庭就是要出去玩，坐在家裡看電視本就不是主流王道，在夏天過後，接下來球迷的習慣就是觀看全美最受歡迎的美式足球。因為疫情而打亂的時程，讓NBA要同時面對其他運動轉播的競爭，這也是為什麼今年十月湖人封王戰的收視率，相比去年六月的第六戰掉了七成，甚至不敵NFL美式足球例行賽的主要原因。

疫情也同樣打亂了球員的生理時鐘及球隊的調整時程，復賽前最擔心的球員傷病因素果然發生了，也明顯地影響了比賽品質和球隊表現。從先前公鹿字母哥的受傷，再到總冠軍賽首戰熱火就有三名主力倒下，停賽之後立刻面對高強度的比賽，確實讓球員受傷的風險變高。這也間接地讓季後賽的結果不斷爆出冷門，人氣球隊如公鹿、塞爾提克及快艇接連出局，讓強強對決的戲碼難以上演，也使得對戰的熱度及話題難以拉抬到最高點。

因為疫情造成的種種負面效應，讓NBA的收視率一路探底。除了抗疫之外，NBA在這一季的收視表現也受到抗議的連鎖影響。今年五月以來由於警察執法過當而造成的不滿情緒，在美國引爆一連串非裔美國人平權抗議，而NBA大多數球員因為聲援而做出的抗議舉動，卻也引起了部份球迷的不滿及杯葛。

適逢美國大選年，這一波抗議風潮被不斷激化，社會對立氣氛在大眾媒體及社群媒體的推波助瀾之下達到高點。聯盟選擇站在維護平權及言論自由的角度，允許球員表達自己的立場，無論是唱國歌時的單膝跪地，還是選擇在球衣印上標語，聯盟都作出明確的規定，卻仍是無可避免地被貼上政治化的標籤。在社會出現分裂及對立的情況下，NBA也成了各方選邊站之後的角力場。無論角力結果如何，NBA都已經失去了一部分人的市場，收視率也難免跌勢。

美國總統大選即將到來，加上之前的佛洛伊德和布雷克事件，造成抗議風潮不斷、社會分裂加劇，NBA球員也被迫選邊站。 美聯社

在這些複雜的外在因素交互衝擊之下，NBA今年也缺少了最重要的收視武器來應對。人氣球隊金州勇士本季戰績因傷而跌落谷底，並就此缺席復賽。從2015年建立起來的勇士王朝，過去五年可說是NBA收視的基石，沒有他們的存在，讓任何對戰都少了話題和基本盤。而少了勇士這隻金雞母，即使出現許多球星抱團的超級強隊，但一來一往之間的差距，依舊難補收視的大洞。

總體來看，可以說今年的NBA是多重利空夾殺，而從復賽以來就沒拉起來的收視率，到了十月的總冠軍賽要和其他熱門節目競爭就更形困難。當然，收視率下滑並不只出現在NBA，其他職業運動也出現類似的趨勢。而一般媒體關注及報導的收視率，其實多半只反映了電視收看率的下滑。在其他替代媒體已經開始大量瓜分電視收視人口的情況下，電視收視率下降本就是應有的趨勢。像是美國TNT頻道的NBA轉播平均收視率，從2011-12球季以來已經掉了四成，另一主力頻道ESPN也掉了兩成。

不過，NBA今年在全球市場的收視表現仍是呈現成長。雖然季初因為火箭總管莫雷（Daryl Morey）而引發的抵制事件，估計讓NBA在中國大陸市場損失了超過2億美金，但在全美收視表現不佳的種子賽，在其他國家卻出現強勢的收視成長。尤其是在季後賽第一輪，由獨行俠唐西奇（Luka Doncic）領銜的驚奇表現，更讓許多歐洲國家瘋狂。到了總冠軍戰第五戰，大陸央視也復播NBA比賽，顯示全球市場依舊大有可為。

畢竟NBA很早就開始全球化的進程，在北美五大職業運動聯盟裡也是國際化最深的一個，今年超過200個國家及地域都可以看到復賽，共計有47種不同的語言轉播，藉由全球市場的挹注，NBA的收視率未來仍有繼續發展的潛力。

獨行俠球星唐西奇本季的驚奇表現讓許多歐洲國家瘋狂，強化全球市場行銷或許是NBA未來更重要的工作！ 歐新社資料照片

美國時間10月11日播出的總冠軍第六戰，可能是2020年最後一場NBA賽事。在總裁席佛（Adam Silver）宣佈新季將可能延至明年一月，想要驗證NBA收視率表現只能等到明年再說。下一季在勇士回歸，湖人尋求衛冕，快艇、金塊、火箭、籃網、公鹿等強隊重新磨合整併之後，加上熱火及獨行俠等新起之秀的競爭，戰況激烈已可預見。而隨著利空出盡，疫情及政治等外在因素對於運動收視的衝擊程度也預期會相對減輕。NBA的全美電視收視率也許再也無法回到歷史高點，但其他收視平台及全球市場的佔比預期將持續走高，一切仍充滿機會。