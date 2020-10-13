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籃球／中華白跨級打怪 九太多點開花輕取小老弟

聯合報 / 記者劉肇育／台北即時報導
中華白谷毛唯嘉拿下全隊最高的16分。記者侯永全／攝影
中華白谷毛唯嘉拿下全隊最高的16分。記者侯永全／攝影

2020台灣超級籃球挑戰賽今天在台大體育館開打，首場比賽就由以大專球員為班底的中華白跨級挑戰九太科技，儘管開賽後中華白一度靠著快速攻守轉換取得領先，不過九太科技隨後在于煥亞、吳曉謹和林任宏等射手輪番開砲下，終場仍是以76：67為小老弟上了一課。

中華白在日前參加完姥姥盃後，本周則是轉戰台灣超級籃球挑戰賽越級打怪，陣中除了UBA球員外，也加入了台銀陳昱瑞以及即將站上職業舞台的譚傑龍、楊盛硯、朱雲豪以及年紀最小的旅外小將馬建豪等人。

儘管中華白首戰碰上的是陣容同樣年輕的九太科技，不過經過SBL洗禮的九太球員們仍舊展現老大哥風範，全隊共四人得分來到雙位數，其中以夏季籃球挑戰賽就有亮眼表現的吳曉謹拿下16分6籃板4助攻表現最佳，終場九太也以9分差距擊敗中華白。至於中華白今天以健行科大後衛谷毛唯嘉16分表現最佳，林正與黃建智則分別有7分7籃板與8分8籃板進帳。

譚傑龍 于煥亞

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