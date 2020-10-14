詹皇在湖人只是過客 成就戴維斯掌舵紫金王朝

先這麼說吧！詹姆斯(LeBron James)就算再為洛杉磯湖人隊摘下兩枚戒指，他在湖人隊的封神榜裡還是排不進前三名，……..甚至前四名都算不進去，「天勾」賈霸(Kareem Abdul-Jabbar)、魔術強森(Magic Johnson)，讓世人永遠懷念的布萊恩(Kobe Bryant)，甚至連「巨無霸」歐尼爾都還在他前面(Shaquille O’Neal)，但詹姆斯的球技多元、生涯多次轉隊和那介於美足球員和籃球員的身材及全能打法等特色，以及在職涯的晚期還能如此照亮所屬球隊，他將永遠是湖人隊名人堂內那顆最特殊的一顆星。

NBA史上奪得最多冠軍戒指的前八名球員都是波士頓塞爾蒂克隊球員，從羅素(Bill Russell)的11枚開始領軍，當然六七十年前的時空背景和球隊結構不一樣。而NBA史上最多分別在多隊奪得多次冠軍戒指的，則是長得像男星威爾史密斯的何瑞(Robert Horry)，他分別在球員生涯的前中後期在休士頓火箭、洛杉磯湖人和聖安東尼奧馬刺共拿了七枚戒指。不過何瑞從來不是球隊的主將，雖然他屢次在冠軍戰有關鍵精彩表現，但他終究是冠軍戰和三王朝期間的「功臣」而不是「帝主」。

想要像何瑞一樣拿到那麼多次冠軍，不但球技要好，還要命好、運好、風水好、平時有燒香、祖上有積德。 2019-20 Panini Certified 球員卡

詹姆斯卻是的，在近代30年裡能代表三支不同球隊奪得總冠軍，而且都是以主戰將身分的也只有他一人，這一點是所有在NBA封神名人榜中，無一其他球員能做到的，「老大帝」喬丹做不到、上述的湖人名將歐尼爾、布萊恩也都不能，對於球迷和整個NBA來說這是極為難得的。畢竟主將球員要帶領球隊奪下總冠軍是需要卓越的場上領導、真實的球技和與隊友之間的化學融合，很多球隊年年花大錢整合、不斷針對第二、第三主將做修正，最終還是鎩羽而歸。最好的例子就是西岸波特蘭拓荒者隊、東岸的費城76人隊、密爾瓦基公鹿隊等，以一兩名主將為中心做打造，勵精圖治幾年，最後還是無解。

常常在想，已經拿到名人堂門票的詹姆斯最後會以甚麼隊的身分進入名人堂？可能球迷大眾最後還是會以那個生長於俄亥俄州、被克里夫蘭騎士隊以第一順位選進的那個本地孩子來記憶他吧！在湖人隊的歷史中，詹皇永遠將是一個短暫的過客和流星，一來他湖人隊戒指數量永遠不夠多，最多三枚吧。二來他的血統也不純正。

詹姆斯(左)在職業生涯末期才加入湖人，不像魔術強森(右)等人有純正湖人血統，在湖人的歷地位註定是比不上張伯倫、賈霸、強森、布萊恩、歐尼爾等前湖人巨星。 2019-20 Panini illusions球員卡

這次詹姆斯帶領湖人奪冠其意義非凡，10年前是該隊最後一次奪冠，10年後的 今日，當時帶領奪冠的主將布萊恩已逝，10年來湖人經歷了低潮，其中連六年沒進季後賽，這次一舉進季後賽奪冠，一來以慰布萊恩的在天之靈，也撫平了經歷布萊恩逝世和新冠疫情造成停賽的湖人隊迷傷痛。

另外有一點外界比較沒有談論，那就是因為詹姆斯的到來，他順利完成湖人隊新舊中鋒的世代交替。中鋒在湖人隊的悠久歷史中，一直具有一定地位。從大帥張伯倫(Wilt Chamberlain)到俠客歐尼爾等。雖然老將霍華(Dwight Howard)在湖人的中鋒群歷史排不上名，但因為這一次的總冠軍，至少讓他完成了一個心願，更重要的是如果新中鋒戴維斯(Anthony Davis)順利在球季後與湖人隊續約，詹姆斯在今年與他的無間合作、協助他順利上位接下湖人隊新王朝的掌舵棒子，也是詹姆斯未來在湖人隊青史上將留下的一段佳話。