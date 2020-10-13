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NBA／湖人奪冠賽季落幕 聯盟開始頭痛新球季

中央社 / 洛杉磯12日綜合外電報導
湖人奪冠後，NBA本季賽程全部結束，聯盟隨即得面臨新球季何時開賽、如何進行等艱難的問題。 法新社
湖人奪冠後，NBA本季賽程全部結束，聯盟隨即得面臨新球季何時開賽、如何進行等艱難的問題。 法新社

隨著美國職籃NBA洛杉磯湖人拿下隊史第17座總冠軍，NBA本季賽程全部結束，聯盟隨即得面臨新球季何時開賽、如何進行等艱難的問題。

因應2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情，NBA自3月起停賽4個月的時間，聯盟7月底在佛羅里達州奧蘭多的迪士尼世界規劃「泡泡」隔離園區讓NBA復賽。包含停賽前未打完的例行賽和緊接著的季後賽，這3個月來沒有任何在園區內的球員和教練COVID-19篩檢呈陽性反應。

湖人昨天擊敗邁阿密熱火，以4勝2負的成績奪得本季總冠軍，也追平波士頓塞爾蒂克的17冠紀錄，「泡泡」隔離園區暫時功成身退。

路透社報導，儘管「泡泡」隔離園區的環境安全，但要生活在其中，必須有不少的犧牲，讓人不太想在短期內再次入關。

湖人球星詹姆斯（LeBron James）昨晚告訴媒體：「好幾次我問自己，我該在這裡嗎？犧牲我的家庭換取這一切值得嗎？我從未離家那麼久。」他還提到自己因此錯過了兒子的16歲生日。

2020-21球季預定12月開打，但因為聯盟剛結束NBA史上最長的賽季（包含因疫情停賽的時間），且仍須敲定財務方面的協議，因此少有人預期新賽季能如期在12月展開。

NBA早已將選秀會從10月16日順延到11月18日，聯盟總裁席佛（Adam Silver）也表示，他不認為新球季會在今年展開，明年1月或2月開打或許是比較可行的目標。

席佛表示，儘管疫情未歇，他仍希望新球季能讓每隊打滿82場例行賽，不論例行賽或季後賽都能在主隊的主場進行，且要開放球迷進場觀賽。2019冠狀病毒疾病已在美國導致21萬多人喪命。

NBA 湖人 塞爾蒂克

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