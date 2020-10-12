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NBA／奪勝目標沒達成 巴特勒誓言回歸

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導

生涯首度打進總冠軍賽，熱火隊球星巴特勒（Jimmy Butler）完全燃燒，但今天第6戰他表現受壓制，出手10次、拿12分都是系列賽最低，最終熱火以93：106敗給湖人隊，沒能將戰局延長到第7戰，只能看湖人迎接相隔10年的總冠軍。

今天出賽45分鐘的巴特勒透露，他曾和球隊總裁萊里（Pat Riley）和教練史波史特拉（Erik Spoelstra）許下承諾，但卻沒有達成，「我告訴他們，我會為他們再贏一場，而我最終沒能堅持到底，所以這代表我明年要信守諾言，我告訴萊里和史波史特拉，我會回到這然後贏下來。」

儘管巴特勒表現是6戰最「安靜」，熱火隊友及教練團都知道，巴特勒已經燃燒所有，他率熱火以東區第5種子身分挺進總冠軍賽，總冠軍賽6戰場均達43分鐘，其中第3戰和第5戰完成「大三元」，是熱火續命關鍵。

史波史特拉提到，巴特勒有著明星球員的拚戰特質，他也是球隊的領導者和推動力，很榮幸能互相合作、一起追尋夢想，球隊今年也打造出很棒的氛圍，「所以我們會克服的，我不期待任何人今晚能復原，但我們有兄弟一起，分享相同價值和目標。」

巴特勒 熱火 湖人

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