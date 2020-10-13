紫金精神傳承有人 詹姆斯傳奇也還有續集！

總冠軍賽G6湖人從第一節開賽就採取包夾、壓迫防守全程伺候熱火前鋒巴特勒，把巴特勒從天神打為凡人，巴特勒全場出賽45分鐘10投5中，只攻下12分，他幾乎沒有出手空間和機會。這就是湖人防守強度和整體性，靠著窒息式防守，湖人G6以106：93打花熱火，湖人最多領先32分，上半場湖人一度領先30分，比賽在第二節就早早結束，上半場湖人64：36領先熱火，湖人用防守為比賽定調。

巴特勒G3攻下40分大三元，G5砍進35分大三元，熱火贏的兩場球湖人幾乎都沒對巴特勒採取包夾防守，尤其是G3，巴特勒20投14中砍40分大三元，湖人全場沒一次對持球巴特勒採取包夾防守，這很特別。

G6是決定性一戰，湖人抱持必勝決心和防守信念投入比賽，確保比賽沒有意外，湖人靠著「窒息防守+包夾」摧毀巴特勒，少了巴特勒得分支撐和創造空間，熱火只能一路挨打。

不管湖人和聯盟是不是策略性放了兩場，湖人奪冠貨真價實，詹姆斯系列賽六戰場均29.5分、11.5籃板、8.5助攻，投籃命中率5成6，三分命中率3成9，35歲詹姆斯依然統治NBA。

原本很可能一面倒的總冠軍賽系列戰，因為有巴特勒(左)拚戰到底的決心與高超球技，讓比賽變得非常精彩，很可惜他的對手是詹姆斯(右)+戴維斯，只能成為紫金光芒照耀下飛過的流螢。 美聯社

詹姆斯寶刀未老 傳奇還有續集

詹姆斯10年內九度帶領熱火、騎士、湖人三支球隊打進總冠軍賽，贏得四座總冠軍，個人摘下四座FMVP，老詹傳奇還有續集。只要老詹想要，他還是NBA主宰，史上最偉大球員，在季後賽屢屢打出驚人統治力。

詹姆斯為自己35歲生涯第四冠下了註腳，「我想35歲詹姆斯會告訴27歲詹姆斯，你還有許多不懂的優勢和無法理解的智慧。」27歲詹姆斯生涯第一次摘冠，但詹姆斯似乎在告訴所有人，贏球和贏得總冠軍需要的不只是防守、天賦、球星、深度，更重要的是「贏球的智慧」。

以詹姆斯現在能力和表現，他的顛峰和統治力恐怕還有2-3年，只要戴維斯留下，湖人再盤整現有陣容，甚至再得到一名球星加入，湖人完全有再創王朝可能。

不老詹姆斯體能正在下滑，所有人都看得出來詹姆斯老了，但他還處於生涯顛峰。詹姆斯還能持續這種全能狀況和競爭力多久？誰不好奇。2020年12月詹姆斯就要年滿36。

詹姆斯在總冠軍賽萬夫莫敵的表現，證明了他還是場上的霸主，即使生涯成績已經接近史上最偉大球員，他未來還有能力延續紫金王朝、繼續統治NBA！ 美聯社

紫金精神 得以傳承

湖人是NBA史上最大偉大球隊，隊史17冠追平塞爾蒂克，湖人「紫金王朝」更是NBA最膾炙人口精神和口號。2018年詹姆斯決定穿上紫金球衣，那是對紫金精神的尊重，也是詹姆斯成為湖人最重要的歷史。

如今詹姆斯帶領湖人成功奪冠，他為等待10年的湖人球迷贏得總冠軍，延續紫金精神，也在「湖人傳奇」布萊恩意外驟世這一年為湖人奪冠，這一切都是紫金精神和冠軍文化最棒的故事。

詹姆斯+戴維斯+其他元素很有機會再創造紫金王朝，統治NBA，NBA需要這樣的傳奇故事，更需要湖人重新成為總冠軍最熱門，因為那是聯盟最重要資產和號召。

打著湖人紫金精神，新一季湖人肯定還能得到球星加盟，戰力加分，這不叫抱團，這是時代競爭和大趨勢，更是NBA每一年都能創造驚奇和不同話題的特殊文化。

湖人上一次奪冠已經是2010年的事了，當年的總冠軍賽MVP布萊恩(右)不幸在今年過世，詹姆斯傳承了紫金精神，為湖人拿下第17座冠軍盃。 歐新社資料照片

以熱火之名 開創籃球新趨勢

我喜歡熱火鐵血文化和打死不退信念，但我從不喜歡「雖敗猶榮」，熱火仍是一支爭冠球隊，但熱火如果未能再添加一名重要球星，他們還是無法奪冠。

熱火創造NBA籃球新趨勢和鐵血競爭文化，被熱火圈粉的球迷愈來愈多，但如果沒能成功奪冠，一切都是短暫，職業運動就是要奪冠，成為總冠軍，甚至創造王朝，這才是職業運動和商業市場不變真理。