NBA／不只是球星 巴特勒季後賽展現巨星風範

巴特勒曾被稱為「休息室毒瘤」，本季轉戰邁阿密熱火後，率隊以黑馬之姿闖進NBA總冠軍賽，儘管無緣冠軍，但從昔日球星角色，到季後賽領袖能力展露無遺，展現巨星風範。

今年31歲小前鋒巴特勒（Jimmy Butler），2011年踏入美國職籃NBA，首季從芝加哥公牛出發，2017年轉戰明尼蘇達灰狼，在與隊友發生摩擦之後，2018年改披費城76人戰袍，但與隊友、教練的關係再度出現問題，也讓他背負著「休息室毒瘤」的稱號。

求勝心強的巴特勒本季成為熱火的一員後，曾自曝離開76人隊的關鍵，主要是因為球隊中並非每個人的目標都是奪冠。

熱火成為巴特勒歸宿後，由於陣中主控德拉基奇（Goran Dragic）並非一名強硬的領袖，兩人一拍即合，巴特勒在場上展現無私精神和樂於分享球權，也在球隊內部產生良好化學效應。

巴特勒率領熱火一路過關斬將闖進總冠軍賽，跌破外界眼鏡，面對來勢洶洶的洛杉磯湖人隊，熱火首戰折損了德拉基奇、阿德巴約（Bam Adebayo）2名大將，由巴特勒一肩扛起重任。

總冠軍賽前2戰結束後，熱火隊在0比2落後情況下，巴特勒力挽狂瀾，第3戰砍下40分，並在第3、5戰兩度完成大三元，成為首名第一次打總冠軍賽就2度寫下大三元的球員。

熱火第6戰儘管以93比106落敗，系列賽最終以2比4吞敗，無緣冠軍，但巴特勒總冠軍賽場均26.2分、8.3籃板、9.8助攻高水準的演出，以實際行動粉碎外界對他的質疑。

熱火在總冠軍賽鎩羽而歸，但巴特勒並未因此喪志，他說：「我告訴他們，會為球隊拿下一座總冠軍，但我沒有完成承諾，意味著我下個賽季必須做到。」