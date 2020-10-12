NBA／總冠軍賽1秒都沒上 湖人菜鳥仍寫紀錄

總冠軍系列賽雖然1秒都沒上場，湖人隊菜鳥後衛霍頓-塔克（Talen Horton-Tucker）今天仍成為歷史頁上的一份子，他以19歲年紀迎接冠軍戒，超越湖人傳奇「魔術」強森（Magic Johnson），成為最年輕獲得冠軍戒的美國出生的本土球員。

霍頓-塔克今年季後賽僅在西區第二輪面對火箭隊時上場2戰，合計17分鐘，儘管總冠軍賽沒有再亮相，仍能和「紫金軍團」分享奪冠榮耀。

11月25日才要過20歲生日的霍頓-塔克，也超越隊上前輩「魔術」強森，強森1980年以20歲之齡享受登頂榮耀。

霍頓-塔克是最年輕戴上冠軍戒的美國本土出生球員，若要加上外籍球員，塞爾維亞中鋒米立西奇（Darko Milicic）2004年隨活塞隊奪冠時未滿19歲，仍是最年輕奪冠球員紀錄，霍頓-塔克只排第二位。

湖人也成最年輕奪冠的排行榜常客，榜上前5名就有3位湖人球員，除霍頓-塔克和「魔術」分別排第2位和第3位，第5位的米克爾森（Vern Mikkelsen）是在明尼亞波利斯時期的湖人奪冠，當時21.5歲；排行榜第4年輕的則是已經退役的「法國小跑車」帕克（Tony Parker），他隨馬刺隊奪冠時21.1歲。