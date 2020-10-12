NBA／戴維斯首獲冠軍戒 預期續留湖人軍團

美國職籃NBA洛杉磯湖人隊的明星大前鋒戴維斯，生涯前7季都無緣總冠軍賽，加盟湖人後首季即笑納金盃，即使他在季後擁有球員選擇權，但外界預期他將留在紫金軍團，蟬聯大業。

今年27歲的戴維斯（Anthony Davis），身高208公分，擁有制霸禁區的內線優勢，但在他高一時，卻因身材不突出、僅183公分，一度打後衛，直到高三那年，身高大幅成長、突破2公尺，進而轉戰內線。

戴維斯2012年參加NBA選秀，被紐奧良鵜鶘隊以狀元籤選中，但前7季僅兩次闖進季後賽，分別在首輪、次輪遭到淘汰，讓渴望贏球和拿下總冠軍的他，在上季季中拋出「賣我」的震撼彈，要求離隊，湖人與鵜鶘季後最終完成重磅交易，戴維斯如願披上紫金戰袍。

戴維斯在湖人首季場均繳出26.1分、9.3籃板、3.2助攻，並入選NBA最佳陣容第一隊，身為總冠軍賽的菜鳥，場均拿下25分、10.7、3.2籃板，一度成為FMVP（總冠軍賽最有價值球員）熱門人選。

戴維斯過去在鵜鶘時期儘管個人能力優異，但卻缺乏霸氣和領導氣質，來到湖人後，與詹姆斯（LeBronJames）並肩作戰，讓戴維斯更能發揮所長，也一圓打總冠軍賽的夢想，兩人更成為聯盟史上第一對在同年季後賽場均25分、命中率50%的雙人組合。

湖人退役球星布萊恩（Kobe Bryant）今年1月搭乘直升機墜毀，而湖人季後賽5度穿上象徵紀念布萊恩的黑曼巴特別版球衣出賽，總冠軍賽系列賽再以4比2擊敗邁阿密熱火封王，這座冠軍更顯意義。

美國籃球隊曾在2012年倫敦奧運摘金，戴維斯與布萊恩當時同在陣中效力，戴維斯說：「自悲劇發生以來，我們要做的一切都是為了布萊恩，我們並沒有讓他失望。」

面對2020-2021年球季擁有球員選擇權，談到未來動向，戴維斯先是回答，「我不知道」，他表示，在洛杉磯度過愉快的時光，在接下來幾個月中，未來動向將會有答案。

戴維斯今年27歲，詹姆斯年底將滿36歲，戴維斯在贏得個人首枚冠軍戒後，預期續留湖人，繼續與詹姆斯組成雙星連線。