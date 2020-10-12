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NBA／10年9度總冠軍賽 球評：詹姆斯到那隊都能奪冠

中央社 / 台北12日電
球評：詹姆斯到那隊都能奪冠。 法新社
球評：詹姆斯到那隊都能奪冠。 法新社

NBA湖人小前鋒詹姆斯近10年9度率領所屬球隊闖進總冠軍賽，今年再助湖人奪冠。球評劉孟竹今天說，35歲的詹姆斯證明自己，無論到哪隊，都能闖進總冠軍賽、甚至奪冠。

美國職籃NBA洛杉磯湖人上季無緣挺進季後賽，本季陣容大換血，陸續找來戴維斯（Anthony Davis）、「魔獸」哈沃德（Dwight Howard）、格林（DannyGreen）、莫里斯（Markieff Morris）等人助陣，展現對冠軍勢在必得的決心。

劉孟竹除了擔任球評外，目前還是世大運中華男籃、健行科大總教練，在考量熱火與湖人隊戰力明顯落差，加上熱火首戰就傷了主控德拉吉奇（Goran Dragic）、中鋒阿德巴約（Bam Adebayo），他原先看好湖人以4比0橫掃邁阿密熱火。

湖人陣中詹姆斯（LeBron James）、戴維斯（Anthony Davis）今年總冠軍賽場均29.8分、25分，充分發揮進攻端的角色，劉孟竹認為，兩人都有主宰球賽的能力，也是湖人這次奪冠關鍵。

詹姆斯前3冠是在2012、2013、2016年獲得，與邁阿密熱火、克里夫蘭騎士有關，今天拿下生涯第4座總冠軍，也是湖人隊史第17冠，且4度獲得FMVP（總冠軍賽最有價值球員）肯定，成為史上第一人。

劉孟竹表示，詹姆斯從巔峰時期的20幾歲、30歲初到現在35歲，且近10年9度參加總冠軍賽，再度證明自己不管到哪隊，都能率隊闖進總冠軍賽、甚至奪冠，「非常不可思議，也是非常令人敬佩的地方」。

劉孟竹同樣讚許熱火隊展現韌性和不服輸的精神，在不被看好情況下，以東區第5種子之姿勇闖總冠軍賽，其中熱火「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）發揮無私精神，大方分享球權，並扮演助攻角色，也在球隊內部產生化學效應。

即使熱火今天總冠軍賽第6戰以93比106輸給湖人，未能阻止湖人封王，但劉孟竹認為，熱火能走到這一步，已經非常不容易。

湖人 熱火 詹姆斯

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