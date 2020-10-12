NBA／央視復播NBA 最愛總傷最深

2019年10月至今整整一年，中國官方終止了與NBA的合作，全面封殺NBA在中國境內的市場，但就在今年總冠軍賽第五戰開始，中央電視台重啟了NBA的轉播。這場只有銀彈沒有子彈、又有商業又有政治的戰爭，終究沒有贏家。

NBA在中國，估計一年有15億美元的市場，NBA官方先是在去年失掉了這塊大餅，今年又因疫情使得賽事大幅縮水，全球各國的轉播單位都損失慘重，轉而向NBA求償，NBA可說是賠了夫人又折兵。而在這個網路無國界的時代，中央電視台不轉播，中國網民有另外無數個選擇依然可以看到賽事轉播，對中國而言，放任侵權網站去賺，也是有苦說不出。

NBA在中國遭封殺的起因源自一年前，火箭隊總管莫雷（Daryl Morey）在推特上轉發了聲援香港的政治標語，而遭到中國球迷抵制。

火箭隊可說是與大陸緣分最深的球隊，雙方連結開始於2002年，當初火箭在選秀會上以狀元籤選中了「移動長城」姚明，就此奠定了火箭隊在中國球迷心中的地位。

姚明在聯盟中的出色表現，讓火箭隊在中國市場豐收，成為聯盟進軍亞洲市場的先驅。很多人說，姚明成為了NBA與中國甚至全亞洲的橋樑，由此可見火箭隊在亞洲的影響力。如果當初在推特上聲援香港的不是火箭隊總管，而是另一球隊，可能結果都不會這麼嚴重，正所謂是「最愛的人總是傷人最深」。

中國近日剛過10月連假，央視官員說，「NBA持續向我方表達善意，包含提供價值超過百萬美金的醫療物資來對抗新冠肺炎，對於重啟合作樂觀其成」，雙方冰封的關係終於解凍。

經過此次教訓，聯盟對於中國相關事務應會更加謹慎，如能避開政治，呈現給觀眾最純粹的體育賽事，這才是雙方及中國球迷三贏的局面。