快訊

狙擊手的末日？科技進步下 狙擊手的轉型未來式

聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA／布萊恩罹難疫情衝擊 湖人特殊歲月平紀錄第17冠

中央社 / 奧蘭多11日綜合外電報導
湖人平紀錄17冠。 歐新社
湖人平紀錄17冠。 歐新社

NBA湖人今天在詹姆斯繳出「大三元」、戴維斯貢獻「雙十」成績聯手帶領下，擊敗熱火奪得隊史第17座總冠軍，追平死對頭波士頓塞爾蒂克的NBA奪冠紀錄。

這場比賽湖人變陣，讓後衛卡魯索（Alex Caruso）取代中鋒哈沃德（Dwight Howard）先發，犧牲高度換取速度，藉此在攻守兩端壓制熱火。

湖人變陣收效，熱火領袖巴特勒（Jimmy Butler）首節只拿3分，首戰便傷退至今未出賽的主控德拉吉奇（Goran Dragic）首節末段帶傷上陣激勵士氣，但也難挽頹勢。湖人在詹姆斯（LeBron James）、 戴維斯（Anthony Davis）分別攻下9分、8分聯手帶領下，以28比20領先熱火。

第2節湖人替補的資深後衛朗多（Rajon Rondo）刁鑽進攻，打得熱火難以招架，在他拿下關鍵9分、卡德威-波普（Kentavious Caldwell-Pope）攻下11分帶領下，湖人一度領先達30分。上半場在戴維斯（AnthonyDavis）、卡德威-波普都轟下15分，朗多6投全中攻下13分，詹姆斯（LeBron James）也貢獻11分情況下，64比36大幅領先熱火。

下半場開賽後，湖人由詹姆斯接管戰局，他單節攻下8分，搭配朗多的6分，讓湖人3節打完以87比58，握有29分的領先優勢。熱火末節打出11比3開局，一度將落後稍微縮小到21分，但湖人沒有鬆懈，最終106比93獲勝，並以4勝2敗拿下今年的總冠軍。

湖人全場5人雙位數得分，詹姆斯28分、14籃板、10助攻「大三元」，戴維斯也有19分、15籃板「雙十」演出，老牌後衛朗多貢獻19分，凱普威爾、格林（Danny Green）分別攻下17分、11分。

熱火也有4人得分達兩位數，其中以拿下25分、10籃板「雙十」成績的阿德巴約（Bam Adebayo）表現最佳，巴特勒、克勞德（Jae Crowder）都攻下12分，羅賓遜（Duncan Robinson）則有10分進帳。

2019-2020的NBA賽季多舛，先是今年1月湖人傳奇球星布萊恩（Kobe Bryant）直升機墜毀罹難，3月中又因新型冠狀病毒疫情而停賽近4個月，後來調整規則由22隊在聯盟於奧蘭多迪士尼樂園所設的「泡泡」隔離園區復賽，在不開放觀眾進場下打完剩餘球季，期間美國社會還歷經近年規模最大的反歧視示威潮，最終在今天由湖人獲得本季的總冠軍。

「紫金軍團」洛杉磯湖人這次闖進季後賽，陸續遭遇波特蘭拓荒者、休士頓火箭、丹佛金塊，他們連3輪都以4比1輕鬆過關，總冠軍賽遭遇邁阿密熱火頑抗，但最終仍拿下隊史第17座總冠軍，也讓湖人追平世仇波士頓塞爾蒂克，成為聯盟史上奪冠次數最多的球隊。

湖人上次拿下總冠軍，是「黑曼巴」布萊恩與「西班牙鬥牛士」賈索（Pau Gasol）聯手率領球隊於2009年、2010年完成2連霸。21世紀初期，布萊恩與「俠客」歐尼爾（Shaquille O'Neal）在2000年到2002年共同帶領紫金軍團締造3連霸大業。

2000年起湖人獨攬5座總冠軍，是千禧年後奪冠次數最多的勁旅，且湖人這5次奪冠都有布萊恩的身影，但布萊恩年初因直升機墜機意外身亡，英年早逝留給全世界球迷無限感慨。

這次總冠軍賽期間，湖人也穿著象徵布萊恩「黑曼巴」精神的黑色球衣，表達全力求勝、誓奪總冠軍的信念，在他過世的這個球季拿下意義非凡的總冠軍。

湖人 熱火 布萊恩

延伸閱讀

效力過世仇塞爾蒂克與湖人 朗多雙奪冠史上首人

NBA／詹姆斯、戴維斯連線 湖人奪冠致敬布萊恩

NBA／詹姆斯來湖人就對了！G6「大三元」滅熱火奪隊史17冠

格林都喊沒道理禁賽 戴維斯出肘將不受懲處

相關新聞

NBA／詹姆斯來湖人就對了！G6「大三元」滅熱火奪隊史17冠

2020 NBA總冠軍賽 賽程與賽況 比賽攻守數據 賽事文字直播 NBA湖人今天靠嚴防強攻一路領先，靠詹姆斯繳出「大三元」、戴維斯貢獻「雙十」成績帶領下，最終106比93擊敗熱火

NBA／詹姆斯、戴維斯連線 湖人奪冠致敬布萊恩

被熱火逼進第6戰的湖人，在今天充分展現攻守兩端的強大壓制力，詹姆斯（LeBron James）全場20投13中，狂飆28分14籃板10助攻，寫下個人決賽第11次大三元，戴維斯（Anthony Davi

NBA／湖人封王戰整場沒落後 近50年總冠軍賽第三次

擺脫第5戰輸球陰霾，湖人今日（12號）打出勢如破竹表現，兇猛火力讓熱火毫無招架能力，終場就以106比93擊敗對手，以4比2之姿拿下隊史第17冠。 湖人光是半場就足足領先28分，寫下總冠軍賽歷史上

NBA／湖人奪隊史第17冠 追平塞爾蒂克並列最多冠

洛杉磯湖人今天在總冠軍賽第6戰踏熄熱火，以4比2成功封王，隊史第17度登上總冠軍王座，奪冠次數也追平波士頓塞爾蒂克，並列...

NBA／奪冠後聯繫媽媽 詹皇：妳是我做到這的理由

湖人今日（12號）以106比93擊敗熱火，在泡泡隔離環境待了將近3個月終迎來奪冠最美好結局，詹姆斯（LeBron James）過去就曾透露，自己不曾這麼久時間沒跟媽媽見面，賽後喜悅異常的他也迫不及待透

NBA／再寫大三元紀錄 詹姆斯勇奪第4座決賽MVP

詹姆斯（LeBron James）第6戰20投13中，狂飆28分14籃板10助攻，完成他今年季後賽第5次大三元，也是生涯季後賽第28次大三元，帶領湖人4勝2敗擊退熱火，繼2010年之後再度奪下總冠軍。

NBA／隊友佔據季後賽總得分榜 詹皇戴維斯繼歐布再寫紀錄

2020年NBA總冠軍賽今日（12號）劃下句點，湖人最終以4比2擊敗熱火封王，而雙星搭檔詹姆斯（LeBron James）與戴維斯（Anthony Davis）更在歷史添一筆。 戴維斯在21場季

NBA／3支不同球隊奪決賽MVP 詹皇成美國四大職業運動首位

超過35歲的詹姆斯（LeBron James）依然在季後賽和總冠軍的征途中完全展現強大統治力，6戰平均攻下29.8分11.8籃板8.5助攻1.2抄截，投籃命中率高達58.6%，三分命中率39.0%，勇

2020 NBA總冠軍賽 賽程與賽況

不讓率先拿到總冠軍賽門票的湖人隊等待太久，熱火隊東區冠軍賽第6戰以125：113擊敗塞爾蒂克隊，成為新冠肺炎賽季的東區王者，隊史第6度挺進總冠軍賽，台灣時間周四早上9點將和詹姆斯領軍的「紫金軍團」在總冠軍賽正面交鋒。

NBA／4次決賽MVP加4次年度MVP 詹姆斯直追喬丹

詹姆斯（LeBron James）率領洛杉磯湖人重返顛峰，他在總冠軍賽6戰平均攻下29.8分11.8籃板8.5助攻1.2抄截，投籃命中率高達58.6%，三分命中率39.0%，以全票之姿勇奪總冠軍賽MV

NBA／凡妮莎恭喜湖人奪冠 盼布萊恩與女兒同見證這幕

湖人睽違10年再次品嚐奪冠滋味，隊史拿到17冠也追平宿敵塞爾蒂克聯盟第1紀錄，凡妮莎（Vanessa）也第一時間在Instagram發表動態，恭喜湖人之餘也表示：「多希望布萊恩（Kobe Bryant

NBA／布萊恩罹難疫情衝擊 湖人特殊歲月平紀錄第17冠

NBA湖人今天在詹姆斯繳出「大三元」、戴維斯貢獻「雙十」成績聯手帶領下，擊敗熱火奪得隊史第17座總冠軍，追平死對頭波士頓...

熱門新聞

NBA／詹姆斯來湖人就對了！G6「大三元」滅熱火奪隊史17冠

NBA／詹姆斯、戴維斯連線 湖人奪冠致敬布萊恩

NBA／戴維斯肘擊克勞德 格林喊不該禁賽

中職／陳晨威40盜本想挑戰堂哥 陳家駒要他「去跑別人」

中職／悍將打擊大戰轟贏桃猿 兄弟收全年勝率第一

NBA／挺詹皇傳球決定 楊恩百分百認同父親所作喬丹比喻

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。