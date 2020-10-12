快訊

狙擊手的末日？科技進步下 狙擊手的轉型未來式

聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA／湖人奪隊史第17冠 追平塞爾蒂克並列最多冠

中央社 / 台北12日電
湖人追平塞爾蒂克紀錄。 法新社
湖人追平塞爾蒂克紀錄。 法新社

洛杉磯湖人今天在總冠軍賽第6戰踏熄熱火，以4比2成功封王，隊史第17度登上總冠軍王座，奪冠次數也追平波士頓塞爾蒂克，並列NBA最多冠球隊。

1946年成軍的「綠衫軍」塞爾蒂克是NBA元老級球隊，隊史曾在1959至1966締造過史無前例的8連霸，且球隊在1957起的13個球季當中，就席捲11座總冠軍，也是隊史最輝煌的時刻。

不過塞爾蒂克自1987年在總冠軍賽鎩羽而歸後，球隊陷入一冠難求的窘境，直到2008年由賈奈特（Kevin Garnett）、艾倫（Ray Allen）與皮爾斯（Paul Pierce）GAP三巨頭合力奪得隊史第17冠，才終結長達21年的冠軍荒。

相較於東部豪門塞爾蒂克，湖人成軍晚了2年，不過在球隊成立之初的前6年就拿下5冠，一躍成為與「綠衫軍」分庭抗禮的西部勁旅。

就算起步較晚，湖人奪冠效率仍略優於死對頭塞爾蒂克，除隊史共61度晉級季後賽，優於塞爾蒂克的57次，且包括今年在內，進入2000年後，湖人在近20年裡就拿下6座總冠軍，包括已故湖人球星布萊恩（KobeBryant）與歐尼爾（Shaquille O'Neal）在2000至2002年合力締造的3連霸。

除湖人與塞爾蒂克之外，金州勇士與芝加哥公牛各拿6冠並列次高，而包括ABA美國籃球協會男子職業聯賽在內，聯盟至今仍有包括猶他爵士、鳳凰城太陽、奧蘭多魔術、紐奧良鵜鶘、明尼蘇達灰狼、曼斐斯灰熊、丹佛金塊、夏洛特黃蜂與洛杉磯快艇9支隊伍，迄今仍未嚐奪冠滋味。

塞爾蒂克 湖人 NBA

延伸閱讀

詹姆斯大三元領軍 湖人勇奪隊史第17座總冠軍

詹姆斯季後賽出賽數史上第一 湖人半場分差創第2高紀錄

湖人封王戰整場沒落後 近50年總冠軍賽第3遭

NBA／詹姆斯來湖人就對了！G6「大三元」滅熱火奪隊史17冠

相關新聞

NBA／詹姆斯來湖人就對了！G6「大三元」滅熱火奪隊史17冠

2020 NBA總冠軍賽 賽程與賽況 比賽攻守數據 賽事文字直播 NBA湖人今天靠嚴防強攻一路領先，靠詹姆斯繳出「大三元」、戴維斯貢獻「雙十」成績帶領下，最終106比93擊敗熱火

NBA／詹姆斯、戴維斯連線 湖人奪冠致敬布萊恩

被熱火逼進第6戰的湖人，在今天充分展現攻守兩端的強大壓制力，詹姆斯（LeBron James）全場20投13中，狂飆28分14籃板10助攻，寫下個人決賽第11次大三元，戴維斯（Anthony Davi

NBA／湖人封王戰整場沒落後 近50年總冠軍賽第三次

擺脫第5戰輸球陰霾，湖人今日（12號）打出勢如破竹表現，兇猛火力讓熱火毫無招架能力，終場就以106比93擊敗對手，以4比2之姿拿下隊史第17冠。 湖人光是半場就足足領先28分，寫下總冠軍賽歷史上

NBA／湖人奪隊史第17冠 追平塞爾蒂克並列最多冠

洛杉磯湖人今天在總冠軍賽第6戰踏熄熱火，以4比2成功封王，隊史第17度登上總冠軍王座，奪冠次數也追平波士頓塞爾蒂克，並列...

NBA／奪冠後聯繫媽媽 詹皇：妳是我做到這的理由

湖人今日（12號）以106比93擊敗熱火，在泡泡隔離環境待了將近3個月終迎來奪冠最美好結局，詹姆斯（LeBron James）過去就曾透露，自己不曾這麼久時間沒跟媽媽見面，賽後喜悅異常的他也迫不及待透

NBA／再寫大三元紀錄 詹姆斯勇奪第4座決賽MVP

詹姆斯（LeBron James）第6戰20投13中，狂飆28分14籃板10助攻，完成他今年季後賽第5次大三元，也是生涯季後賽第28次大三元，帶領湖人4勝2敗擊退熱火，繼2010年之後再度奪下總冠軍。

NBA／隊友佔據季後賽總得分榜 詹皇戴維斯繼歐布再寫紀錄

2020年NBA總冠軍賽今日（12號）劃下句點，湖人最終以4比2擊敗熱火封王，而雙星搭檔詹姆斯（LeBron James）與戴維斯（Anthony Davis）更在歷史添一筆。 戴維斯在21場季

NBA／3支不同球隊奪決賽MVP 詹皇成美國四大職業運動首位

超過35歲的詹姆斯（LeBron James）依然在季後賽和總冠軍的征途中完全展現強大統治力，6戰平均攻下29.8分11.8籃板8.5助攻1.2抄截，投籃命中率高達58.6%，三分命中率39.0%，勇

2020 NBA總冠軍賽 賽程與賽況

不讓率先拿到總冠軍賽門票的湖人隊等待太久，熱火隊東區冠軍賽第6戰以125：113擊敗塞爾蒂克隊，成為新冠肺炎賽季的東區王者，隊史第6度挺進總冠軍賽，台灣時間周四早上9點將和詹姆斯領軍的「紫金軍團」在總冠軍賽正面交鋒。

NBA／4次決賽MVP加4次年度MVP 詹姆斯直追喬丹

詹姆斯（LeBron James）率領洛杉磯湖人重返顛峰，他在總冠軍賽6戰平均攻下29.8分11.8籃板8.5助攻1.2抄截，投籃命中率高達58.6%，三分命中率39.0%，以全票之姿勇奪總冠軍賽MV

NBA／凡妮莎恭喜湖人奪冠 盼布萊恩與女兒同見證這幕

湖人睽違10年再次品嚐奪冠滋味，隊史拿到17冠也追平宿敵塞爾蒂克聯盟第1紀錄，凡妮莎（Vanessa）也第一時間在Instagram發表動態，恭喜湖人之餘也表示：「多希望布萊恩（Kobe Bryant

NBA／布萊恩罹難疫情衝擊 湖人特殊歲月平紀錄第17冠

NBA湖人今天在詹姆斯繳出「大三元」、戴維斯貢獻「雙十」成績聯手帶領下，擊敗熱火奪得隊史第17座總冠軍，追平死對頭波士頓...

熱門新聞

NBA／詹姆斯來湖人就對了！G6「大三元」滅熱火奪隊史17冠

NBA／詹姆斯、戴維斯連線 湖人奪冠致敬布萊恩

NBA／戴維斯肘擊克勞德 格林喊不該禁賽

中職／陳晨威40盜本想挑戰堂哥 陳家駒要他「去跑別人」

中職／悍將打擊大戰轟贏桃猿 兄弟收全年勝率第一

NBA／挺詹皇傳球決定 楊恩百分百認同父親所作喬丹比喻

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。