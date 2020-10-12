NBA／湖人奪隊史第17冠 追平塞爾蒂克並列最多冠

洛杉磯湖人今天在總冠軍賽第6戰踏熄熱火，以4比2成功封王，隊史第17度登上總冠軍王座，奪冠次數也追平波士頓塞爾蒂克，並列NBA最多冠球隊。

1946年成軍的「綠衫軍」塞爾蒂克是NBA元老級球隊，隊史曾在1959至1966締造過史無前例的8連霸，且球隊在1957起的13個球季當中，就席捲11座總冠軍，也是隊史最輝煌的時刻。

不過塞爾蒂克自1987年在總冠軍賽鎩羽而歸後，球隊陷入一冠難求的窘境，直到2008年由賈奈特（Kevin Garnett）、艾倫（Ray Allen）與皮爾斯（Paul Pierce）GAP三巨頭合力奪得隊史第17冠，才終結長達21年的冠軍荒。

相較於東部豪門塞爾蒂克，湖人成軍晚了2年，不過在球隊成立之初的前6年就拿下5冠，一躍成為與「綠衫軍」分庭抗禮的西部勁旅。

就算起步較晚，湖人奪冠效率仍略優於死對頭塞爾蒂克，除隊史共61度晉級季後賽，優於塞爾蒂克的57次，且包括今年在內，進入2000年後，湖人在近20年裡就拿下6座總冠軍，包括已故湖人球星布萊恩（KobeBryant）與歐尼爾（Shaquille O'Neal）在2000至2002年合力締造的3連霸。

除湖人與塞爾蒂克之外，金州勇士與芝加哥公牛各拿6冠並列次高，而包括ABA美國籃球協會男子職業聯賽在內，聯盟至今仍有包括猶他爵士、鳳凰城太陽、奧蘭多魔術、紐奧良鵜鶘、明尼蘇達灰狼、曼斐斯灰熊、丹佛金塊、夏洛特黃蜂與洛杉磯快艇9支隊伍，迄今仍未嚐奪冠滋味。