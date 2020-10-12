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NBA／熱火力拚延長戰線 德拉基奇帶傷替補上陣

中央社 / 奧蘭多11日綜合外電報導
熱火德拉基奇(右)上陣。 歐新社
熱火德拉基奇(右)上陣。 歐新社

NBA熱火主控德拉基奇在總冠軍賽首戰因傷提前退場，接下來的比賽都未能出賽，今天在球隊的背水一戰，他帶傷上陣，在首節剩下1分9秒時替補出賽，為球隊注下一隻強心針。

美國職籃NBA總冠軍賽，邁阿密熱火打完前5戰以2比3落後給洛杉磯湖人，今天他們要力拚將戰線延長到第7戰。

德拉基奇（Goran Dragic）在總冠軍賽首戰，就因左腳足底筋膜斷裂提前退場，接下來的4場比賽都沒有出賽，是熱火陷入苦戰的主因之一，今天賽前再度被放進可出賽名單。

本季例行賽，德拉基奇平均每場比賽可獲16.2分、5.1助攻，都是全隊第2高；季後賽可獲19.9分、4.6助攻，同樣都是全隊第2高。

熱火 NBA Goran Dragic

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