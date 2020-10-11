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NBA／快艇隊新教頭 勇士助教成熱門候選

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
今年快艇在西區季後賽第二輪浪費3：1「聽牌」的絕對優勢，遭金塊隊上演大逆轉。圖／美聯社資料照
今年快艇在西區季後賽第二輪浪費3：1「聽牌」的絕對優勢，遭金塊隊上演大逆轉。圖／美聯社資料照

快艇隊季後賽失利後，和總教練瑞佛斯（Doc Rivers）說了再見，洛城勁旅傳出對勇士隊助教布朗（Mike Brown）有很大興趣，雙方會晤後布朗已成接手總教練的熱門候選人。

布朗曾任騎士隊和湖人隊總教練，另也擔任過巫師隊、馬刺隊和溜馬隊助理教練，2016年開始則是加入勇士隊團隊，成為總教練柯爾（Steve Kerr）左右手；布朗國際賽場還獲得奈及利亞青睞，成為奈及利亞國家隊總教練。

美媒報導，布朗面試獲得快艇球團很好印象，可能成為前一位熱門候選人泰隆魯（Tyronn Lue）勁敵；泰隆魯也曾擔任騎士主帥，去年加入快艇教練團，下周預計將和火箭隊碰面。

布朗執教成績是347勝、216敗，勝率6成16，他曾率有「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）的騎士打進總冠軍賽，現在的快艇有雷納德（Kawhi Leonard）和喬治（Paul George）雙核心，朝隊史還沒進入過的西區總冠軍賽成新球季目標。

今年快艇在西區季後賽第二輪浪費3：1「聽牌」的絕對優勢，遭金塊隊上演大逆轉，瑞佛斯也丟了飯碗，不過瑞佛斯很快就找到新東家，他轉戰東區，下季將率76人隊兵符，據悉年薪約有800萬美元，屬於聯盟高薪教頭。

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